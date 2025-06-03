備案來不及！歡迎軍禮突降大雨 賴清德、馬紹爾總統冒雨走紅毯

總統賴清德主持軍禮歡迎馬紹爾群島共和國總統海妮伉儷。（記者王藝菘攝）

2025/06/03 14:49

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統賴清德今日上午以軍禮歡迎馬紹爾群島共和國總統海妮（Hilda C. Heine）；不過在在軍禮期間，台北下起大雨，賴清德跟海妮只能冒雨走紅毯檢閱三軍樂儀隊，完成軍禮歡迎儀式。

涉外人員表示，海妮總統心情不受淋雨影響，也對獲得授勳再度表達感謝與欣喜。

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總統上午偕同副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、考試院長周弘憲、監察院副院長李鴻鈞等人在總統府前廣場以軍禮歡迎訪團。在鳴放21響禮炮、演奏兩國國歌及賴總統與海妮冒雨檢閱儀隊後，兩人分別致詞。

相關人士指出，針對天候變化，歡迎儀式先前有備案，如逢下雨，將改在總統府內敞廳進行。不過，上午9點45分根據天候判斷，認為10時30分儀式進行時應該不會下雨，決定仍在府前廣場戶外舉行。加上為了行進動線拍攝需要，現場拆除雨備的舞台。但沒想到軍禮開始大雨即突來，無法臨時更換。

總統府強調，關於安排相關儀節，按照慣例，活動進度是友邦元首出發前一小時理應決定晴天或雨天備案。這次規劃也照既定準備流程，皆有晴雨兩種方案，所謂無雨天備案並非事實。

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