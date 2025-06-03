宮廟「染紅」 竹縣議員蔡蕥鍹要求縣府建立反滲透機制

民進黨新竹縣議員蔡蕥鍹要求縣府，建立完整的宗教風險管理機制，防堵中國紅色勢力統戰滲透。（記者黃美珠攝）

2025/06/03 16:09

〔記者黃美珠／新竹報導〕民進黨籍新竹縣議員蔡蕥鍹說，縣內疑似有宮廟「染紅」，因為中國近來藉由招待赴中做宗教交流進行統戰，這是國安的一大隱憂，威脅著台灣主權。內政部已建置了赴中交流揭露平台，新竹縣政府卻似乎沒有落實，她要求縣府應立刻建立完整的宗教風險管理機制，甚至主動跟檢調、國安單位成立窗口互通訊息，以防堵紅色勢力滲透進台。

縣府民政處長陳建淳說，基於宗教自治，縣府雖從今年起，對不論是否立案的宮廟都進行列管，但只針對宮廟的相關基本資料和負責人立檔，財務部分因無法源依據，只能針對宮廟主動提供的備查，連稽核的權利都沒有。

請繼續往下閱讀...

至於內政部新建立的赴中揭露網站，因還沒有配套措施，希望內政部能有專法讓基層能據以執法，否則現在也只能勸導，請縣內的各宗教團體、宮廟、或社區不要接受招待或以異常低廉的團費前往中國交流，因為合理懷疑其背後就有會有統戰的目的。

蔡蕥鍹說，她樂見宗教交流，但應該秉持揭露、資訊透明、風險控管3原則。到去年11月19日為止，全縣只有199間宮廟有辦登記，她質疑縣府是否有確實掌握實際經營者、資金來源以及宗教活動情況等，並定期有更新這些宮廟的相關資訊？而縣府民政處有無確實通知這些宮廟要依規執行內政部的「赴中揭露制度」，並掌握迄今已有多少家有去過中國做宗教交流且有依法揭露？

她認為，全縣還有很多宮廟沒有辦理登記，這些宮廟平時依舊能接受香油錢、補助，也能去中國，恐成統戰滲透、防疫漏洞或非法募資的國安破口，所以不納管不行。

陳建淳則說，縣府補助宗教團體活動的條件很嚴，只有在縣內舉辦學術活動才會獲得同意，所以不可能發生宮廟去中國交流還獲得縣府補助。中央宣示反紅滲透後，地方期待接著有相關法令出來，否則沒有法令，地方政府也很難執行。

新竹縣政府民政處長陳建淳強調，對於宮廟或是其他人民團體赴中交流可能遭遇的統戰危機，因為中央欠缺法源依據，縣府目前只能用勸導方式執行。（記者黃美珠攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法