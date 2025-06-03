中正路改名》鍾東錦重申不用改 按大家習慣就好

各縣市中正路及經國路更名議題，再度引發討論，苗栗縣議員禹耀東質詢反諷建議中正路名字不動，但後面附帶叫做清德路、美德路，或者叫榮泰路，這樣皆大歡喜。（記者張勳騰攝）

2025/06/03 14:16

〔記者張勳騰／苗栗報導〕內政部要求各縣市中正路、經國路改名，今（3）日在苗栗縣議會提案討論議程再度引發討論，縣議員禹耀東反諷的建議中正路路標後面，用括弧標上「清德路」、「榮泰路」來解決爭議；縣長鍾東錦認為改路名，兩邊的居民要一半同意，他覺得就不用改了，按照大家習慣就好。

禹耀東質詢，現在中央要許多縣市中正路、經國路改名，他建議一個一勞永逸的辦法，「你要中正路，沒關係，中正路名字不動，但後面附帶叫做清德路、美德路，或者叫榮泰路」，這樣皆大歡喜，等執政者下台後就拿掉，誰執政就放上誰的名字。

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鍾東錦答詢，像有些人對日本殖民時期的殖民史覺得很好，他也聽過老人家說那個時候很好，可是也有很多人講不好，那到底是好？是不好？很難講。他認為，因為改路名，兩邊的居民要一半同意，這怎麼可能？這是做不到的，台灣現在詐騙集團很多，而且這個假的很多，這個假的文化他看就不要了，這樣沒有很大意義，他認為叫做中正路，就是要紀念某人，那麼苗栗市有國華路，難道就是要紀念前行政院長俞國華嗎？他認為請中央不要再講了，因為不要等30年後，某人下台以後，又自動把某路名拿掉。這個要改的太多了，他認為不宜，他覺得就不用改了，就按照大家習慣就好了。

對於中正路改名議題，苗栗縣長鍾東錦再度重申不用改，就按照大家習慣就好。（記者張勳騰攝）

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