為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    統刪補助款》蔣萬安明陪同藍營部分縣市首長赴政院訴願

    行政院統刪地方補助款引發反彈，台北市長蔣萬安明天將和南投縣、雲林縣、彰化縣等幾個縣市首長，共同向行政院遞交訴願書，希望中央懸崖勒馬。（記者田裕華攝）

    行政院統刪地方補助款引發反彈，台北市長蔣萬安明天將和南投縣、雲林縣、彰化縣等幾個縣市首長，共同向行政院遞交訴願書，希望中央懸崖勒馬。（記者田裕華攝）

    2025/06/03 14:30

    〔記者甘孟霖／台北報導〕行政院日前決定統刪地方一般補助款，引發地方反彈，台北市政府5月29日更向政院提起訴願。台北市長蔣萬安今（3日）表示，明天將和南投縣、雲林縣、彰化縣等幾個縣市首長，共同向行政院遞交訴願書，希望中央懸崖勒馬。

    蔣萬安今出席市政總質詢，會前受訪表示，明天下午將和幾個縣市首長去行政院遞交請願書，他提及當初北市提出要訴願、行政訴訟等救濟手段，很多縣市首長都有共同看法，都希望中央能懸崖勒馬、改弦易轍。

    他說，再怎麼樣都不應該剋扣對於地方的一般補助款，特別是這筆錢要用在孩子教育、弱勢社福，以及很多基礎的公共建設上面，明天還是會為民眾爭取應有的權益，希望中央能夠即刻將已經核定的地方一般補助款撥給地方政府，來照顧這些弱勢應有的權益。

    媒體追問有哪些縣市共同響應？蔣萬安回應，包含南投、雲林、彰化等幾個縣市，最主要地方政府有一致共識，都希望中央不要剋扣地方補助款，這些都是用在照顧弱勢孩子、老人家、長輩，希望中央能夠改弦易轍，即刻盡快地撥款給地方政府。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播