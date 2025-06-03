統刪補助款》蔣萬安明陪同藍營部分縣市首長赴政院訴願

行政院統刪地方補助款引發反彈，台北市長蔣萬安明天將和南投縣、雲林縣、彰化縣等幾個縣市首長，共同向行政院遞交訴願書，希望中央懸崖勒馬。（記者田裕華攝）

2025/06/03 14:30

〔記者甘孟霖／台北報導〕行政院日前決定統刪地方一般補助款，引發地方反彈，台北市政府5月29日更向政院提起訴願。台北市長蔣萬安今（3日）表示，明天將和南投縣、雲林縣、彰化縣等幾個縣市首長，共同向行政院遞交訴願書，希望中央懸崖勒馬。

蔣萬安今出席市政總質詢，會前受訪表示，明天下午將和幾個縣市首長去行政院遞交請願書，他提及當初北市提出要訴願、行政訴訟等救濟手段，很多縣市首長都有共同看法，都希望中央能懸崖勒馬、改弦易轍。

請繼續往下閱讀...

他說，再怎麼樣都不應該剋扣對於地方的一般補助款，特別是這筆錢要用在孩子教育、弱勢社福，以及很多基礎的公共建設上面，明天還是會為民眾爭取應有的權益，希望中央能夠即刻將已經核定的地方一般補助款撥給地方政府，來照顧這些弱勢應有的權益。

媒體追問有哪些縣市共同響應？蔣萬安回應，包含南投、雲林、彰化等幾個縣市，最主要地方政府有一致共識，都希望中央不要剋扣地方補助款，這些都是用在照顧弱勢孩子、老人家、長輩，希望中央能夠改弦易轍，即刻盡快地撥款給地方政府。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法