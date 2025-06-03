批賴苡任政壇第一癡漢 吳思瑤：不斷對她進行政治跟騷

立法院民進黨團幹事長吳思瑤在議場門口回應時事議題。（記者廖振輝攝）

2025/06/03 13:59

〔記者謝君臨／台北報導〕國民黨青年軍罷免民進黨立委吳思瑤團隊「地動刪瑤」，一階連署傳造假，接著領銜人張克晉退出、更換領銜人失敗等。而近日曝光的1份公文更提及，「罷瑤」連署有142件姓名非「吳思瑤」，不列入收件數。對此，吳思瑤今表示，「實在是比離譜更離譜。」此外，她也批評「地動刪瑤」召集人賴苡任是當今政壇的第一政治癡漢，不斷對她進行政治跟騷。

近日網路流傳1份台北市選委會發給中選會的公文，內容提到吳思瑤罷免案提議人名冊中有142件所載被罷免人姓名不合，北市選委會因此不列入收件數。中選會則回應，經查閱公文系統，確有這份函文，先前因有立委辦公室索資而回覆。

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對此，吳思瑤今於立法院受訪時質疑，爆出這件事情，實在是比離譜還離譜，每天都有超展開的新劇情，而民主不容造假，這142件為何被混入，她比誰都想知道，這極有可能與國民黨中央廚房集體造假有關，但檢調偵辦中，她予以尊重，至於到底是要罷免誰，只有北市選委會知道。

另外，「罷瑤」案徵求連署7日將屆滿，賴苡任上週四向台北高等行政法院聲請假處分，主張二階罷免連署不應限制於單一領銜人，請求法院命令中選會就他提出的連署罷免函應予受理，法院今將開庭審理，賴則邀吳到法院聽庭。

吳思瑤批評，賴苡任真的是當今政壇的第一政治癡漢，不斷對她進行政治跟騷，要找她一起出庭，「我很忙，立院有很多事，沒時間陪他作秀。」

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