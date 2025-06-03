桃市議員詢問核3延役公投 張善政稱個人支持

全國最大火力發電廠大潭電廠位於桃園觀音。（資料照）

2025/06/03 14:56

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市議會今（3）日市政總質詢，「非核家園」成為質詢焦點，尤其桃園有全國最大火力發電廠大潭發電廠，立法院日前通過核3延役公投，預計今年8月23日舉行，議員張桂綿詢問市長張善政對公投的看法，張善政表示，核能加強運用是全球趨勢，「但很不幸，我們的政府一直沒有醒」，他個人是支持延役公投。

張桂綿表示，因應2025年非核家園政策，核3廠於今年5月17日除役，但短短幾天包括桃園在內就發生多起大規模停電事件，即將進入夏季用電高峰，發電量勢必面臨不足問題，恐影響桃園市工業、民生用電需求，市府務必提前做好因應對策，而蘆竹區鄰近還有新北市林口火力發電廠，近年持續擴建、火力全開，桃市府也要持續監控空品。

請繼續往下閱讀...

議員林政賢質詢能源政策與在地污染議題時指出，大潭電廠年排放約1500萬噸二氧化碳，對桃園市空品與總量管制造成壓力，中央大力取消核能的同時，恐不斷擴建大潭電廠，桃園市正在成為非核家園下的最大受災戶，要求市府明確提出空污對策、堅守立場，並要求中油桃煉遷廠計畫立即重啟時程，不能再是23年空轉的口號。

議員徐玉樹表示，核3廠除役後空品每況愈下，全國火力發電廠幾乎全開，鄰近區域居民受害最深，即使許多國家認為核能是環保、便宜的發電，台灣仍堅持關閉核能，寧願用肺來發電，近年國人肺部疾病攀升，政府也沒檢討政策對錯，呼籲桃市府提出具體做法，尤其針對空品指數偏高的區域。

張善政強調，對於用電桃園市會堅守立場，而環保局針對所有電廠的下風處，都有進行空品監測，為顧及民眾健康、避免用肺發電，近年也在推動擴大肺癌篩檢計畫。

環保局長顏己喨表示，桃園境內有10座自動測站、佈有1000個空氣盒子，主要放在工業區或民眾生活周遭，去年AQI低於50、空氣品質良好天數為6都第1，持續監控空品。

此外，火力發電廠要興建或排放前，將透過環評要求採用最佳可行技術降低污染排放，並會加強空品的監測及模擬，例如：大潭電廠2009年氮氧化物1年排放量約4854噸，過去是1到6機組，現在是1到9機組，透過環評方式要求其排放量要降到2741噸；國光電廠2期環評承諾值從原先的345噸下降到278.5噸，長生電廠也是維持在246.3噸。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法