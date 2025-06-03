南投「貓頭鷹送子景觀平台」去年3月動工後就停工 縣府曝延宕原因

南投縣信義鄉地利村濁水溪的「土虱灣」，是國內著名的曲流景觀。（資料照）

2025/06/03 14:54

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣信義鄉地利村濁水溪的「土虱灣」，是國內著名的曲流景觀，南投縣政府斥資4500餘萬元打造「貓頭鷹送子景觀平台」，並於去年3月4日進行動土典禮，惟議員全文才今（3日）在議會質詢時，質疑該工程為何遲遲未見施工?縣府原住民族行政處代理處長林婷玉答詢表示，因處理用地編定花了半年時間，致包商評估不符成本而解約，將追加1785萬元預算，儘速重新辦理發包。

信義鄉地利村是台16線省道最末的村落，從該村沿台16線濁水溪向東行約5公里處，有一處依附河道迴轉的大曲流，環繞翠綠山巒，因神似土虱被稱為「土虱灣」。

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為讓民眾飽覽此一壯闊美麗的「土虱灣」全景景觀，縣府斥資4535.6萬元，規劃於對面山壁建造全長約56公尺的懸臂玻璃觀景平台，懸臂鋼梁凸出懸崖約40公尺，末端設置直徑25公尺的環形平台，可承載300人，並因「土虱灣」早年常有貓頭鷹出沒，且貓頭鷹是布農族傳說中的送子鳥，因此取名為「貓頭鷹送子觀景平台」。

議員全文才指出，該工程去年3月4日即舉行動土典禮，許多地方人士都有參加，但不知為何迄今沒有進一步動作，究竟要不要蓋，進度為何?地方相當關心。

林婷玉答詢說，該工程用地，地目為未登錄地，必須變更編定為特目用地，並經地政處審核公告，光處理用地編定即花了約半年時間，雖於去年10月完成公告程序，但因近年來營建費用高漲，廠商評估當初簽約金額已不符成本而解約，惟今年4月縣長已同意追加1785萬元預算，該局正提報競爭型計畫，積極重新辦理工程採購發包。

南投縣政府規劃在「土虱灣」建造懸臂玻璃觀景平台。（南投縣政府提供）

南投信義「貓頭鷹送子景觀平台」，去年3月4日舉行動土典禮。（資料照）

南投信義「貓頭鷹送子景觀平台」遲未動工，議員全文才3日提出質詢。（記者張協昇攝）

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