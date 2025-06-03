藍白提「2028無煤中火」 吳思瑤：中火是國民黨規劃興建

立法院院會3日處理「改善空氣品質，守護國人健康，台中發電廠應逐年提出並落實減煤計畫，並在2028年完成無煤中火之國家減碳目標」公決案，民進黨立委吳思瑤在廣泛討論中發言。（記者廖振輝攝）

2025/06/03 14:03

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院今（3日）針對藍白聯手提出的「2028無煤中火」目標公決案將進行協商，對此民進黨立委吳思瑤表示，中火誰蓋的？是國民黨規劃興建的，讓台中火力全開、用肺發電的就是國民黨，消費中火，霸凌台電就可以救罷免了嗎？盧媽救三寶，三寶變三害！

吳思瑤在臉書PO文表示，羅廷瑋、廖偉翔、黃建豪三位立委為了搶救大罷免，提案「2028中火無煤」是不負責任搞民粹，把中火議題當政治提款機，新科立委不是問題，但對地方不夠用心，操弄民意製造對立才是大問題，盧秀燕想要參選國民黨主席問鼎大位，把專業嚴肅的能源議題當作政治工具，一再操作，報復中央、卡關中火燃氣機組長達15個月，台中市府自己轄管的焚化爐完全不進行空污改善，盧市長是有嘴說別人，無嘴說自己！

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吳思瑤指出，國民黨不敢說的事實在這裡，中火誰蓋的？是國民黨規劃興建的，讓台中火力全開、用肺發電的就是國民黨，台中電廠歷年來用煤量最高峰及空污排放量最高點，就是馬英九當總統、胡志強當市長、盧秀燕當立委的時期。

吳思瑤續指，民進黨執政後、負責任大力投入減煤減排，達到史上最好的成果。減煤600萬噸，空污減排77%，都是史上最佳，民進黨在救火，國民黨在放火。民進黨一路減煤減排，國民黨過去卡關為難，現在在消費中火、霸凌台電。

吳思瑤直言，大罷免才能治百病，大罷免大成功，國民黨全黨跑光，是心虛？不敢面對？

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