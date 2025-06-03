海巡防衛中國擾台能量告急！ 民進黨：藍白別擋特別預算

民進黨發言人吳崢、韓瑩今召開「特別條例強化國土安全，就是藍白擋預算！」記者會。（記者羅沛德攝）

2025/06/03 13:49

〔記者陳政宇／台北報導〕中國灰色地帶侵擾頻傳，立法院近期審議「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」，進度備受關注。民進黨今（3日）指出，海巡急需充足預算，來完善熱顯像儀、以及水空偵蒐無人載具等更先進裝備捍衛海疆，故行政院提出1500億元強化國土安全韌性，呼籲聲稱「支持台灣國防」的國民黨和民眾黨別擋特別預算。

民進黨發言人吳崢、韓瑩今召開「特別條例強化國土安全，就是藍白擋預算！」記者會。韓瑩盤點，中國針對台灣的灰色地帶侵擾時有所聞，但近日頻率明顯增多，賴總統520就職週年前後1週，就有4起中國人非法登台，測試邊境的應變能力。

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據海巡署統計，截至5月17日，今年已發生5件偷渡案，共查獲38人。偷渡者利用橡皮艇、徒手游泳等各式手法，不僅引發刺探情報與國安疑慮，更透過抖音等平台散布挑釁影片，意圖利用心理、認知戰擾亂台灣社會情緒。

韓瑩說，中國海警船近期頻頻闖入我國限制水域，甚至關閉AIS（船舶自動追蹤系統）規避追蹤，持續試探我國海巡底線，逐步施壓改變現狀。同時，中國權宜輪不斷破壞我國海底電纜，目的是切斷台灣遭封鎖時的對外聯繫，今年已發生4起疑似案例。

針對國際社會的關切，吳崢說明，美國國防部長赫格塞斯上週在新加坡「香格里拉對話」中，強調中國對台灣的軍事行動可能迫在眉睫，顯示國際社會高度關切台灣如何強化自我防衛能力。美國眾議院聽證會報告更直指，若中國侵犯台灣，將影響全球GDP逆成長超過10%。

吳崢提醒，海巡偵防作業目前僅靠約20架小型無人機防衛逾1800公里的海岸線，且缺乏水下、水面無人載具，相關防衛量能明顯不足，急需填補水、空偵蒐能力，以增強立體化守護效能。

據此，吳崢呼籲，藍白兩黨雖宣稱支持國防預算、不會亂砍經費，對於行政院所提特別條例預算草案有關國土安全韌性的1500億元，也應拿出具體行動支持。

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