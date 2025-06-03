中選會駁回反廢死公投 藍白通過要立院提起行政訴訟提案

立法院國民黨團5月提出的「反廢死公投」案，被中選會以不符合公投法「重大政策之創制或複決」所定要件駁回。（資料照）

2025/06/03 14:24

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院國民黨團5月提出的「反廢死公投」案，被中選會以不符合公投法「重大政策之創制或複決」所定要件駁回。國民黨、民眾黨立委今日中午在立院程序委員會聯手表決通過「立法院應提起行政訴訟，要求中選會依法辦理立法院院會通過的公民投票提案」，列入週五院會討論事項議程。

國民黨團書記長王鴻薇說明，法律上中選會根本沒有審查立法院提出公投的權利，卻用行政裁量權直接剝奪反廢死公投，因此國民黨團提案，要求立法院對中選會提出行政訴訟，否則中選會以後為所欲為，「要通過什麼公投案就通過，不讓你投什麼就不通過」。

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至於為何不提出釋憲或暫時處分？王鴻薇說，「我們羊入虎口嗎？大法官全部都是他們的人，而且這本來就是可以打行政訴訟的」。王鴻薇認為，即使暫時處分趕不上823投票，但一定要表態，否則都沒任何表態，「就代表我們默默接受」，若開了前例，中選會的行政裁量權無限大，立法院通過的公投案、反廢死議題的設定非常明確，死刑一致決本來就該留給人民做最後決定。

國民黨團提案，鑑於中央選委員會5月23日第616次委員會議，違法審議並拒絕辦理立法院依據《公民投票法》第十五條第二項所提出之「您是否同意『各級法院合議庭法官判處死刑不須一致決』之政策？」公民投票提案，對此立法院應提起行政訴訟，要求中央選舉委員會依法辦理立法院院會通過的公民投票提案。是否有當，提請公決。

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