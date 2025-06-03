質疑李俊俋案船過水無痕 藍營批檢調雙標

國民黨智庫副執行長凌濤。（資料照）

2025/06/03 14:31

〔記者施曉光／台北報導〕雖然前監察院秘書長李俊俋因不當使用監察院公務車請辭下台，國民黨智庫副執行長凌濤今仍緊咬李俊俋表示，李俊俋上一個「分案調查」距今26個月，這一次檢方分案，「又是船過水無痕？」他質疑檢調清算鬥爭，雙標無法獲得民意支持。

凌濤指出，早在2023年4月就有民眾向北檢檢舉李俊俋涉及綠營鋪天蓋地談論的立委助理費回捐公積金，當時北檢稱已分案，至今已屆26個月，期間僅傳喚黃惠玟到庭說明，無聲無息，沒有下文，但同一個案件，曾聘黃惠玟擔任立委辦公室主任的新竹市長高虹安卻遭大幅度調查，綠媒批鬥、重判，至今停職10個多月，司法檢調有公平嗎？「難道有民進黨證就是沒事的保證？」

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凌濤說，李俊俋一路從勞動部政務次長，再升監察院秘書長，官運亨通，沒有受到任何阻礙，檢調對於所有案件「藍白速速辦，綠營裝傻辦」，外界看得下去嗎？

凌濤並質疑，至今「公務車案」北檢僅列李俊俋、監委林郁容為被告，「那蘇麗瓊、王榮璋呢？告一案才要查一案？且，北檢竟只溫和的『調閱里程紀錄』，你們擅長的『偽造文書』雷厲風行大搜索大羈押勒？」「檢調清算鬥爭，雙標沒辦法獲得民意支持，反而會把台灣司法搞懶！」

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