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    監察院公務車疑遭私用 北檢調閱派車里程紀錄

    國民黨新北市議員林國春指控，監委林郁容（左）疑似動用公務車，在非公務時間接送親友往返桃機。（取自林國春臉書）

    國民黨新北市議員林國春指控，監委林郁容（左）疑似動用公務車，在非公務時間接送親友往返桃機。（取自林國春臉書）

    2025/06/03 13:54

    〔記者王定傳／台北報導〕監察院秘書長李俊俋及林郁容，分別被爆乘坐公務車辦理私事，接送愛犬前往寵物美容沙龍，或接送親友往返機場，被藍營市議員告發涉嫌貪污治罪條例的圖利罪，及刑法中的背信與侵占等罪，據了解，台北地檢署已向監察院調閱李、林的用車紀錄、行經地點、里程數以及相關車輛登記卡等資料，不排除傳喚相關人到案說明。

    監察院秘書長李俊俋被爆於五月廿日乘坐公務車辦理私事，接送愛犬前往寵物美容沙龍；林郁容則被爆料用公務車，接送親友往返機場。

    今年5月28日，國民黨新北市議員林國春、台北市議員張斯綱、桃園市議員凌濤及國民黨發言人楊智伃，分別前往台北地檢署告發李俊俋涉圖利、背信與侵占等罪嫌，林國春29日又前往北檢告發林郁容涉貪污。

    針對此事件，李俊俋日前表示歉意，承認當日因公務繁忙，確有其事，對於派遣公務車輛處置失當，他深感思慮不周，並已向副院長李鴻鈞自請處分。

    他同時發布致歉聲明指出，報導所稱其接送妻子用餐並不屬實，否認該情節。李強調，自立法院刪減監察院96％業務費用後，監察院公務車的油料與保險費皆由用車人自行負擔。

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