卓揆已就任一年 盧秀燕稱不適任部長要換掉

台中市長盧秀燕建議內閣應局部改組。（記者蘇金鳳攝）

2025/06/03 14:13

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市的地方一般補助款遭刪32多億，台中市長盧秀燕今天市議會備詢時表示，她希望總統及部長好，有一些首長的確影響行政院及總統的績效，這一段時間看到部會首長表現，有一些荒腔走板、有一些無所事事，有一些搞不清楚狀況，她建議行政院長已就任一年，對於不適任首長部長要換掉，內閣要適當局部改組。

市議員江和樹今天在市議會市政總質詢表示，日前盧秀燕去參加行政院會，出來後很不高興的表示，「不會做就換人」，究竟在行政院會遇到什麼問題？

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盧秀燕表示，地方首長去列席行政院目的是為人民發聲，就是要把握跟中央為地方爭取權益，行政院表示，一般補助款每一個縣市刪25％，現場就有3、4位市長發聲，表示萬萬不可刪，而法律有保障。

盧秀燕表示，大家在表達時，有1、2位部長說風涼活，沒有同理心，沒有為民眾說話，甚至提火澆油，她強調，在總統就職一週年及民調不如意，她都說好話，但行政院不能永遠一直存在一個新手上路階段。

她不滿的表示，她是為總統及院長好，有一些首長的確影響行政院及總統的績效，這一段時間看到部會首長表現，有一些荒腔走板、有一些無所事事、有一些搞不清楚狀況，她認為對不適任首長部長要換掉，內閣要適當局部改組，覺得任由部份部會首長，其施政去影響院長及總觀感讓人民受傷。

市議員江和樹今天在市議會市政總質詢表示，日前盧秀燕去參加行政院會，出來後很不高興的表示，「不會做就換人」，究竟在行政院會遇到什麼問題？（記者蘇金鳳攝）

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