川普宣布台灣加入聯合國？ 林楚茵：假的！中共資訊戰新手法

民進黨立委林楚茵表示，中國這次不再用「戰狼式」打壓，而是改餵糖衣毒藥，以貌似「友善」的假訊息擾亂民心、混淆視聽，並配合在地協力者發布攻擊影片、散播疑美論，讓台灣社會在認知混亂中內部自傷。（圖擷取自 臉書）

2025/06/03 14:31

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕網傳美國總統川普近期在聯合國大會上宣布台灣正式加入聯合國，中國因抗議無效，憤而離席。對此，民進黨立委林楚茵表示，中國這次不再用「戰狼式」打壓，而是改餵糖衣毒藥，以貌似「友善」的假訊息擾亂民心、混淆視聽，並配合在地協力者發布攻擊影片、散播疑美論，讓台灣社會在認知混亂中內部自傷。

林楚茵在臉書PO文表示，「川普宣布台灣加入聯合國」、「UN正式接納台灣成為會員國」等關鍵字，在端午連假期間頻繁登上Google熱搜。這些早在今年3月就被查證為假訊息，如今卻換湯不換藥，更改日期、搭配AI生成圖片，再透過網路平台重新散播。

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林楚茵指出，特別值得警惕的是，中國這次不再用「戰狼式」打壓，而是改餵#糖衣毒藥，用「川普宣布台灣加入聯合國」這類正面假訊息，進行風向操作。中國不可能支持台灣加入聯合國，卻反向散播挺台假訊息，意圖為何？目的很明確，以貌似「友善」的假訊息擾亂民心、混淆視聽，並配合在地協力者發布攻擊影片、散播疑美論，讓台灣社會在認知混亂中內部自傷。

林楚茵直言，中國資訊戰策略已轉變，更挑在連續假期集中操作，這不只是警訊，更是認知作戰的升級！楚茵嚴正呼籲國安單位，全面追查假訊息來源與散播機制。這不只是錯假訊息，更是對台灣民主社會韌性的蓄意攻擊！

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