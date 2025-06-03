聽哈佛中國畢業生演說 謝志偉諷：「一百分」的哈佛演講

美國哈佛大學上週舉辦畢業典禮，中國籍畢業生代表蔣雨融發表的畢業致詞引發熱議。（美聯社）

2025/06/03 13:31

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國哈佛大學上週舉辦畢業典禮，中國籍畢業生代表蔣雨融發表的畢業致詞引發熱議。駐德代表謝志偉對此評論是「一百分的哈佛演講」，但「演」的部分得九十九分，「講」的部分得一分。他說，只要把中共政權至今迫害中國人、藏人、維吾爾族、港人之記錄，及對台灣人的威脅放進演講的背景，誰都會同意他的看法。

哈佛大學「染紅」爭議不斷，近期還被川普政府禁止招收國際生、撤銷中國籍學生簽證、被《華爾街日報》譏諷是中共「海外黨校」。上週該校舉辦畢業典禮，蔣雨融致詞時金句連發，例如「那些被我們貼上『敵人』標籤的人——他們也是人。」「如果一個小男孩死於一場他從未發起、從未理解的戰爭，我的一部分也會跟著消亡」、「互聯世界的承諾正被分裂、恐懼和衝突所取代」等，引發迴響。

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蔣雨融發表的畢業致詞雖然一度獲好評而爆紅，但在長年受到中國威脅的台灣人耳裡聽來相當諷刺。蔣雨融後續也被挖出是中國貪汙權貴子女，在中國網路上大翻車，也讓哈佛再陷替中共上層階級「鍍金」質疑。

對此，謝志偉今日在臉書PO文表示，這是「一百分」的哈佛演講。他評價這場演講，「演」的部分得九十九分，「講」的部分得一分。他還酸：「百分之一的精英，搭基隆的那個（指先前鬧出權貴爭議的國民黨立委林沛祥），算是絕配。」

謝志偉說，只要把中共政權至今迫害中國人、藏人、維吾爾族、港人之記錄，及對台灣人的威脅，還有對其四鄰的霸道，等等罪行加惡行，放進這場演講的背景裏，任誰都會同意他的看法。

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