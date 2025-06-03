北市議員陳怡君涉貪384萬起訴 民進黨：若一審有罪恐除名

民進黨籍台北市議員陳怡君。（資料照）

2025/06/03 13:50

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨籍台北市議員陳怡君因涉嫌詐領公費助理費新台幣384萬餘元，今（3）日遭士林地檢署依「貪污治罪條例」起訴。對此，民進黨廉政會主委邱駿彥表示，廉政會已立案調查，若陳怡君一審判決有罪，將依廉政條例處理，最重可祭出除名處分。

陳怡君涉嫌利用胞弟、前員工等4名親友當人頭，詐領公費助理費補助費共384萬餘元，又每月收取營建廠商每月3萬9000多年「顧問費」，協調市府施工單位施壓，加速辦理建照、開挖道路等，1年半間共涉收賄70萬餘元。民進黨廉政會今年2月已立案調查。

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對此，邱駿彥今接受本報訪問說明，目前檢調雖已起訴，但法院判決結果仍未知，若陳怡君一審被判有罪，廉政會將視法院判決的刑度做出裁決，最重可祭出除名處分，否則也可能停權。

此外，民進黨基隆市議員張顥瀚詐領助理費78萬餘元，遭基隆地方法院判處判處有期徒刑2年、緩刑5年、褫奪公權4年，可上訴。民進黨廉政會去年10月就已立案調查。

邱駿彥表示，廉政會將於本月24日晚間召開例會，屆時將邀請張顥瀚接受調查並說明。

邱進一步評估，張顥瀚獲判緩刑，代表法院認定有罪但仍有矯正空間，依照黨內過去慣例，可能不會直接除名，但最終處分仍需由廉政會全體委員討論後做出決議。

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