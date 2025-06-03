「波蘭優先」新總統恐影響台波援烏計畫？ 外交部回應了

波蘭總統候選人納夫羅茨基以些微差距勝選。（路透）

2025/06/03 13:51

〔記者黃靖媗／台北報導〕波蘭總統選舉結果昨日出爐，由標榜「波蘭優先」的納夫羅茨基（Karol Nawrocki）勝選，引起是否會影響台灣透過波蘭援助烏克蘭的憂心。對此，外交部發言人蕭光偉表示，台灣未來將持續和波蘭以及周邊的鄰近國家，共同合作協助烏克蘭重建家園，將在既有合作基礎上與波蘭密切合作，為台波兩國的人民創造更多福祉。

蕭光偉今（3）日於外交部例行記者會表示，外交部欣見波蘭以和平、民主的方式完成第2輪總統大選，展現波蘭人民以民主精神與集體意志做出的選擇，外交部對於波蘭總統當選人納夫羅茨基表達誠摯祝賀之意。

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蕭光偉說明，從2022年俄烏戰爭爆發起，台灣就持續與波蘭在人道援助烏克蘭方面進行合作，我國與波蘭政府戰略儲備署、波蘭救援組織「烏克蘭國際援助中心」，與華沙、克拉科夫等多個地方政府共同合作，為烏克蘭提供醫療物資發放、難民安置、醫院及難民住所的修建援助等，未來台灣也將持續和波蘭以及周邊的鄰近國家，共同合作協助烏克蘭重建家園。

蕭光偉強調，台波共享自由民主人權的普世價值，雙方在經貿、教育、文化等方面，都持續深化合作中，未來台灣也將在既有的合作基礎之上跟波蘭密切合作，也會積極推動榮邦計畫，為台波兩國的人民創造更多福祉。

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