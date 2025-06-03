新北議員林國春赴監院檢舉 要求徹查監委私用公務車案

國民黨新北市議員林國春赴監察院陳情，要求調查近期疑涉私用公務車的監委。（記者塗建榮攝）

2025/06/03 13:47

〔記者方瑋立／台北報導〕國民黨新北市議員林國春今（3）日中午前往監察院，針對近期監察委員疑私用公務車案提出陳情檢舉。他表示，監察院作為我國最高糾舉機關，應以身作則，然而秘書長李俊俋與監委林郁容、蘇麗瓊、王榮璋等4人，卻屢次動用配屬公務車從事私人行程，一再損耗國家資源，嚴重違反公務車使用規定。

林國春於今天上午11時抵達監察院，一度因監院車道口關閉而走錯入口，向駐警抗議「監察院是要對所有人民開放的」，並詢問現場媒體「有看過監察院會把門關起來嗎」？

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林國春表示，他已於5月28日赴台北地檢署告發李俊俋涉嫌將公務車用於載送私人寵物，已觸犯「貪汙治罪條例」，隔日再向地檢署提交目擊證人證詞與行車影像，告發監委林郁容於5月26日涉嫌公務車機場接送親友。

林國春質疑，加上近期媒體報導監委蘇麗瓊於5月14日動用公務車，前往和平東路某牙醫診所就診，及監委王榮璋搭乘公務車理髮。類似事件頻傳，是否已是監察院行之有年的惡習？

林國春說，針對這些案例，監察院已將3名監委移送紀律委員會，且秘書長李俊俋已於昨日請辭，但民眾並未因此消除疑慮，過去還有多少濫用公務車案件未曾曝光？因此，林國春表示，他至監院陳情提出三大訴求，盼監察院徹底釐清、公開並防堵此類濫權行為。

林國春要求監院立即啟動針對林郁容、蘇麗瓊、王榮璋3人的全面調查，並在調查期間暫時取消他們的公務車使用資格。這不僅是為了防止事態繼續擴大，更是對濫用公帑行為的最基本約束。

他呼籲監察院應公開過去一年所有公務車的調度紀錄與行車路線。唯有完整透明的數據，社會大眾才能一目了然地檢視每一趟車輛是否真正用於公務，才能還原事實真相，讓有心人無所遁形。

林國春強調，監察院必須建立更嚴謹的公務車管控機制，所有公務車輛的行駛路線、使用對象與乘車人員均應留存完整紀錄，並定期向外界公開報告。只有建立制度化且可檢視的管控作業，才能從源頭杜絕未來再有人「公器私用」，重建監察機關的公信力。

「監察院要有公信力，要從公器私用這種惡行開始改起」，林國春說，監察院若連自己高層的公務車使用都無法管控，就沒有資格去糾舉中央部會或地方政府的失職、不法。他強調，全民關切的不僅是這4人已被爆料的個案，更在於可能潛藏的普遍文化與制度缺失，唯有「公器公用、公私分明」，監察機關才能重回社會信任的正軌。

此外，林國春今日也向北檢告發監委蘇麗瓊與王榮璋，指控蘇麗瓊於5月14日動用公務車前往牙醫就診，與王榮璋搭乘公務車至理髮廳，皆與職務無關，涉嫌違法使用公帑，要求地檢署依法偵辦。林國春表示，他將持續關注後續調查進度，直到監察院真正將濫用公務車的整頓做實、做到位，還給社會一個交代。

國民黨新北市議員林國春赴監察院陳情，要求調查近期疑涉私用公務車的監委。（記者塗建榮攝）

國民黨新北市議員林國春赴監察院陳情，要求調查近期疑涉私用公務車的監委。（記者塗建榮攝）

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