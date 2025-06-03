環境部成立抗高溫聯盟 跨縣市試辦演練、建置防護地圖

成大建築系特聘教授林子平秀出中台灣的高溫地圖，點出未來都市熱島效應可能發展擴張為都會區熱島帶，許多以前不熱的地方，未來可能也高溫。（記者吳柏軒攝）

2025/06/03 13:42

〔記者吳柏軒、黃宜靜／台北報導〕越來越熱的夏天讓人類難以忍受，為了因應高溫，環境部今（3日）成立抗高溫調適對策聯盟，提升調適能力，包含建立應變機制，且面對都市熱島效應，今年規劃雙北市試辦演練，應對未來極端高溫事件，也要建置高溫防護地圖（Cool Map），提供有冷氣、涼適、免費飲水等共享空間，也有獸醫提醒高溫下上街遛毛小孩的照護問題。

環境部長彭啓明表示，全球暖化墊高基底溫度，台灣都會區盆地地形及建設水泥化導致越來越熱，氣候高壓壟罩甚至突發極端天氣，都導致每年夏天越來越熱，還會更熱！抗高溫需跨部會、跨領域及公私協力一起行動，今宣布成立抗高溫調適對策聯盟，中央與地方攜手，政府與民間合作，邀請63家企業加入，如實體通路、冷氣空調、運輸、寵物友善服務等業別。

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彭啓明更說，今年夏天聯盟就開始行動，包含建立高溫應變啟動機制，氣象署、衛福部、勞動部等建立共通性高溫指標，也因都市熱島效應影響範圍跨縣市，今年規劃與雙北市合作試辦模擬演練，有效應對未來極端高溫事件，同時全國逐步建置「高溫防護地圖」，讓民眾有避暑地點，如公園、遮陰廊道、圖書館、量販店等，共享冷氣與提供免費飲水、座椅、休息區，也會關注獨居老人等族群的氣候弱勢問題。

成大建築系特聘教授林子平也表示，「每年夏天可能是餘生最涼的夏天！」調查都市高溫已不再集中特定行政區，而是蔓延開來，從都市熱島變成都會區熱島帶，「你以為不會高溫的地方，未來都可能呈現高溫」，須留意脆弱族群包含勞動者、慢性病患者、觀光客、低收入戶、孕婦嬰兒乃至貓狗等。中華民國獸醫師公會全聯會理事長譚大倫也提醒高溫下的寵物照護問題。

但外界也關注未來是否會放高溫假，對此，環境部次長施文真則表示，目前我國高溫時間經常僅占1天之中的幾個小時，不同於颱風等長期影響指標，以目前高溫發生頻率，仍無法評斷是否能休假，需要跨部會討論。不過，未來是否出現整天高溫的情形也還無法預測。

環境部長彭啓明宣布成立「抗高溫調適對策聯盟」，未來要逐步建立全國各地的高溫防護地圖，提供避暑點，如公園、遮陰設施、圖書館、量販店等，共享冷氣與休息區及免費飲水等。（記者吳柏軒攝）

環境部成立抗高溫調適對策聯盟，63家企業也加入，並提供高溫解決方案等各種產品，包含遮陽帽、涼感衣乃至毛小孩的用具等，提升人類及寵物的適應力。（記者吳柏軒攝）

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