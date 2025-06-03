盧秀燕稱中央若不補一般補助款 不排除走法律途徑

市議員劉士州要求盧秀燕要對一般補助款遭刪提行政訴訟。（記者蘇金鳳攝）

2025/06/03 13:06

〔記者蘇金鳳／台中報導〕行政院刪除地方一般補助款，台北市政府等多個縣市已提訴訟，由於期限在6月16日截止，市長盧秀燕今天在市議會表示，她希望能跟中央相處融洽，盡量對行政院苦口婆心，希望中央把台中市補助款32.3多億回補給市府，但訴願會有最後截止期，若中央再不補，會在11日或12日召開跨局處會議，不排除走必走的法律途徑。

國民黨市議員劉士州今天在市議會表示，中央刪除地方一般補助款25％，雖然市長說要道德勸說，但行政訴訟最後期限是6月16日，難道市長不提出嗎？

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盧秀燕表示，身為地方首長，她還是盡可能性為了台中市發展為市民，希望跟中央相處融洽，建立夥伴關係，所以不是忍到最後，基本盡量苦口婆心，雖有縣市走法律途徑，她還是一直講盡量談。

盧秀燕表示，但因為地方政府要採法律救濟途徑，最後一天期限是6月16日，她希望中央儘速發放，若中央不發放，台中市權益不能坐視不管，人的忍耐是有限度，因此會在6月11及12日左右召開跨局處會議，若中央不還給台中市，她要採法律途徑，她呼籲行政院要以民為念，地方都採法律途徑並不好看，更何況錢還在。

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