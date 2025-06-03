羅智強要求償百萬 「大安強強滾」列23項「訟棍行徑」嗆反告

國民黨立委羅智強喊告，罷免團體「大安強強滾」今（3）日強調，所有言論有所本，民代接受監督也是天經地義，反批羅智強「訟棍」成性。（資料照）

2025/06/03 13:07

〔記者甘孟霖／台北報導〕罷免台北市藍委羅智強團體「大安強強滾」近日質疑，羅智強於立法院黨團協商時惡作劇撥電話給民進黨團總召柯建銘，意圖干擾會議秩序。羅智強嗆聲委請律師提起訴訟求償一百萬元。「大安強強滾」今（3）日聲明表示，所有言論有所本，民代接受監督也是天經地義，批評羅智強「訟棍」成性，更羅列過去23次濫訴紀，強調不懼羅智強威嚇，將研議提告，追究誹謗與不實指控法律責任。

「大安強強滾」昨（2日）發布聲明指出，羅智強於5月15日下午於立法院紅樓302會議室黨團協商會議中，親自以手機撥打電話給柯建銘，現在議事紀錄記載當下柯斥責此舉為「小手段」、嚴重干擾議事進行，並對羅智強表達抗議。

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「大安強強滾」批評，羅智強事後在臉書大動作發文，斷章取義、移花接木，指控罷團將其行為渲染為「騷擾案」，甚至大言不慚說自己「連柯建銘電話都沒有」，全然無視此為公開會議錄音錄影、白紙黑字之證。

羅智強今強調，這根本是「一翻兩瞪眼」的事，把柯建銘手機的通聯紀錄、與他手機的通聯紀錄調出來一比對，誰在說謊，一目了然，但這種無稽謠言卻被大安罷團當成寶。

他說，對於罷團持續發文堅稱羅智強「惡作劇電話事證明確，時間、地點、人物俱在」，這樣的執意造謠，真是聞所未聞。第一次造謠，或可辯稱是「誤會」，但在他明確澄清之後，仍持續擴散謠言，那就不只是誤會，而是惡意與故意，他已委請律師，對大安罷團提起訴訟，求償一百萬元

「大安強強滾」今發布聲明指出，對羅智強提起訴訟表達最嚴正的抗議與譴責，此舉不僅無視言論自由與民主監督的基本原則，更是對公民社會的赤裸威脅，意圖以司法手段箝制民意，嚇阻監督力量。

團隊強調，針對羅智強可疑行徑的評論皆有所本，相關資訊來源為媒體報導與政論節目討論，屬公共議題的合理評論範疇，完全合於《憲法》第十一條「言論自由」保障，羅智強如真如自稱的「根本沒有柯建銘電話」，大可自行公開其與柯建銘的通聯紀錄，毋須搬出律師恫嚇人民。

團隊也說，民代受人民監督質疑是天經地義，這是民主社會正常運作一環，若凡人民質疑皆提告恫嚇，則台灣已非自由社會；此外，羅智強不是第一次利用法律當武器，反制批評者，羅長年對媒體、政敵、民團、官員乃至基層助理四處提告，形成一條「訟棍路線」，不僅耗費司法資源，更妨害民主社會對話與辯論的正常空間。

「大安強強滾」呼籲，法院駁回其惡意濫訴，反制訟棍行為，而對於羅智強今日臉書文中，惡意指稱罷團惡罷造謠等無端指控，團隊將研議依《選罷法》第104條提起正式告訴，追究其誹謗與不實指控法律責任。

「大安強強滾」羅列羅智強濫訴紀錄如下： 1.告台北市議員苗博雅「意圖使人不當選」。 2.告時任立法院秘書長蘇嘉全與蘇震清，指其「私帶立委出訪印尼」。 3.告時任新聞局長謝志偉誹謗馬英九。 4.告時任教育部長吳茂昆，指其曾任職中國機構。 5.告傳播「鍾沛君退選禮讓他」的網路謠言者。 6.告立委邱議瑩「拿扇子打他一巴掌」。 7.幫立委蔡適應提告助理涉嫌收賄。 8.告時任中選會主委陳英鈐，指其「登載不實」並「屠殺一百多萬份公投連署書」。 9.告時任行政院長陳建仁，綠色雞蛋事件。 10.告名嘴周玉蔻「持續散佈不實謠言」。 11.告監察院長陳菊調查其306元政治獻金，是「東廠行徑」。 12.告時任總統府秘書長陳菊，指其擔任競總涉嫌圖利。 13.告監察委員高涌誠調查洩密案是「綠營幫兇」。 14.告時任行政院發言人丁怡銘違反《食品安全衛生管理法》。 15.告立委范雲、行政院長陳建仁，指其參與美國「人權基金會」活動涉違《社維法》。 16.針對蔡英文論文事件，向市刑大控告三立製播「假新聞」。 17.告民進黨主席賴清德縱容黨中央提供攻擊國民黨候選人之假資訊。 18.向監察院告賴清德總統「將社會住宅當騙票工具」。 19.向監察院檢舉賴清德、蘇貞昌、陳建仁、林全，行政院未廢ECFA。 20.告前總統蔡英文「偽造文書」。 21.告時任農業部長陳吉仲「教唆犯罪」。 22.針對雞蛋進口案，控告台農、農業部、食藥署涉詐欺與瀆職。 23.揚言要告簡舒培已近50天。藍色字

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