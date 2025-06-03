中正路改名 徐榛蔚批意識形態作祟、沈伯洋稱地方政府的事

2017年立法院通過「轉型正義條例」，立院在2023年也通過決議，內政部將中正路改名事宜委託研究。（記者王錦義攝）

2025/06/03 12:59

〔記者王錦義／花蓮報導〕為推動轉型正義，內政部把中正路改名事宜委託研究，花蓮縣長徐榛蔚今天在議會接受議員黃馨質詢時，批評執政黨只是意識形態作祟，把給地方的一般補助款刪掉，然後拿去做中正路、經國路的改名，大費周章浪費錢，全國鄉親都相當憤愾，浪費全國人民的公帑。不過立委沈伯洋在臉書打臉徐說法，「改不改路名，是地方政府的事」，只有地方政府要改、中央才會依法補助。

沈伯洋在臉書寫說，改路名擾民？國民黨不要再帶風向了！中央不是下命令的，依照《促轉條例》，地方政府不動、中央根本沒轍。當地方有意願處理轉型正義時，依法提供補助協助推動。一案10萬，來自轉型正義基金。政策性補助另外算。目前地方政府幾乎是國民黨執政，這麼多年來，很多地方政府根本不申請。請問現在地方政府最多是誰執政？國民黨。2023年立法院還有提案，希望中央能做研究，幫地方更清楚掌握政策方向。誰提的？時代力量。

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縣議員黃馨說，要改中正路的路名真的是萬萬不可，以前想要改個街道名，有多少文件要叫民眾一起改，包括土地，包括建築物所有的證明文件都必須要改，不是我們講嘴巴在這裡講，然後就能夠做得好，真的有多困擾嗎？而且要花錢，花時間，會被民眾罵死，反彈很大，她自己就住在中正路上，不要因為意識形態作祟就改名。

徐榛蔚回應議員說，全國國民的共識是根本就不用改，大費周章浪費錢、浪費所有的國民公帑。徐榛蔚被質詢中，也順便大力宣傳財劃法修正的正當性，強調明年多了161億的經費，可以做相當多的東西，可以做瑞穗大橋、瑞岡大橋的改建，評估計畫都過了，這屆的立委若被罷免，按照現在的執政黨對修正抵死不從，可能會再修正回去，花蓮人要一起團結起來，中央才會重視。

劉世芳昨在立法院受訪指出，針對中正路改名，2017年立法院通過「轉型正義條例」，立院在2023年也通過決議，要求內政部要與地方政府協商並進行在地溝通，因此內政部都是依法依規處理，同時也委託學者專家研究，推動上若是遇到困擾，建議以地方自治事項「由下而上」的方式來處理。

談及外界認為改名與預算有關，劉世芳認為，有些預算相關議題是被偽裝的，包括蔣介石雕像、其他改名問題，補助款是以新台幣10萬元為上限，目前已補助上百件。她強調，既然轉型正義是人權問題，就要嚴肅對待。不管是中央政府或地方政府，千萬不要把它偽裝成有錢再推動、沒有錢就不推動，這不是對台灣民主法治推動轉型正義該有的態度。

花蓮縣長徐榛蔚今在議會批評中正路改名，立委沈伯洋打臉說：「改不改路名，是地方政府的事」。（翻攝沈伯洋臉書）

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