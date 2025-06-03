賴清德軍禮歡迎 馬紹爾總統海妮：持續支持台灣國際參與

總統賴清德（前排左）今天在總統府前以軍禮歡迎馬紹爾群島共和國總統海妮（前排右）。（記者王藝菘攝）

2025/06/03 13:00

〔記者蘇永耀／台北報導〕友邦馬紹爾群島共和國總統海妮（Hilda C. Heine）昨（2）日率團抵台訪問，賴清德總統今天上午以隆重軍禮歡迎。賴清德表示，這是海妮總統二度上任以來首次來訪，期待兩國關係持續深化合作、共創繁榮發展。海妮說，國際社會現在比以往更需要正視2300萬台灣人民的基本權利，並承諾馬紹爾群島將持續在國際呼籲讓台灣有意義參與聯合國等國際組織。

賴清德今天在總統府前廣場以隆重軍禮歡迎海妮，現場雖下起大雨，在鳴放21響禮炮及演奏兩國國歌後，軍禮順利完成，賴清德與海妮也分別致詞。

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賴清德總統表示，他非常高興代表中華民國政府及全體人民以隆重的軍禮歡迎海妮率團來台訪問，他還記得去年12月前往馬紹爾共和國進行國是訪問時，受到馬紹爾群島政府的高度禮遇與熱烈歡迎，他要再次感謝馬紹爾群島政府對兩國邦誼的重視。

賴清德說，台灣與馬紹爾群島不僅共享南島文化傳統，也是志同道合的好朋友，兩國建交27年來秉持互信互助的精神，在醫療、農業、漁業、教育訓練、氣候變遷等領域都有豐碩的合作成果，今天是海妮總統二度上任後來台首次進行訪問，他非常期待兩國關係持續深化。他強調，未來台灣在各領域與馬紹爾群島共和國深化合作，共創繁榮發展。

海妮總統表示，這是她第7度以馬紹爾群島總統的身分來台訪問，展現深化兩國邦誼的決心，台灣一直都是馬紹爾群島最堅定的盟友，兩國的夥伴關係欣欣向榮，在教育、醫療、基礎建設、經濟發展等領域皆可看到豐碩的成果，透過台灣慷慨的支持與合作，大幅提高馬國人民生活水準，馬國政府非常珍惜與台灣的夥伴關係，也相當感謝台灣好幾十年來的支持。

海妮指出，馬紹爾群島雖然並不是很大的國家，在國際舞台上的聲音也有限，但馬國十分重視與台灣的友誼，且台灣持續展現擁抱民主、人權及法治原則的堅定決心，馬紹爾群島將持續在國際呼籲讓台灣有意義參與聯合國體系。

海妮也強調，基於近期國際情勢相關發展與限制，國際社會現在比以往任何時候都更需要正視2300萬台灣人民的基本權利，並且理解台灣希望參與國際事務的期盼。為此，她也要向賴總統與台灣人民及全世界再次重申，在她的領導之下，馬紹爾群島政府將會持續在國際舞台上肯定台灣的貢獻，並且呼籲理念相近的國家一同為台灣在國際場域的參與努力。

海妮伉儷應政府邀請，2日至7日率團來台進行國是訪問。代表團成員包括第一先生齊吉納Thomas Kijiner Jr.、外交暨貿易部長卡內克Kalani Kaneko、財政部長Hon.David Paul、馬國國會外委會主席Joe Bejang、多名政府官員及商業界代表共19人。

總統賴清德（前排左）今天冒雨主持軍禮，歡迎來訪的馬紹爾群島共和國總統海妮（前排左二）。（記者王藝菘攝）

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