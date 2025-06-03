黃取榮讀廣州暨大成共諜滲透府院黨 陸委會：須對中共提高敵我意識

總統府總統辦公室諮議吳尚雨、民進黨民主學院前副主任邱世元，以及新北市議員李余典前特助黃取榮等3人，涉國安共諜案件，均被羈押。（資料照）

2025/06/03 11:48

〔記者陳鈺馥／台北報導〕民進黨多名黨工涉入國安共諜案件，檢調掌握前資深黨工黃取榮10多年前赴中國廣州暨南大學求學時，便遭中共鎖定、吸收為共諜，近年透過「三重金城武」邱世元擔任中間人，接觸吳釗燮機要秘書何仁傑和前總統府諮議吳尚雨等人。陸委會今日強調，本案凸顯出對中共提高敵我意識、建立心防的必要性。

前民進黨民主學院副主任邱世元、總統府總統辦公室前聘用諮議吳尚雨，曾任國安會秘書長吳釗燮多年機要的何仁傑等人，因涉入共諜案，已被民進黨開除黨籍，目前羈押在案。

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媒體報導，全案關鍵指向核心人物黃取榮，他被吸收為共諜後，間接接觸府院黨幕僚，以1款中國特製的「間諜APP」聯繫與傳送機密資訊，檢調透過還原手機發現，包括總統賴清德出訪行程、副總統蕭美琴手機號碼等個資、總統府的通訊錄，都已被中國掌握。

對此，陸委會表示，中共拉攏吸收台灣人的網絡無所不在，絕不只有廣州暨南大學。本案也凸顯出對中共提高敵我意識、建立心防的必要性。

據了解，廣州暨南大學隸屬於中國統戰部，為遏阻中共情治單位吸收台灣學生，教育部今年2月20日已宣布，禁止國內大學與廣州暨南大學、華僑大學、北京華文學院等3所隸屬中國統戰部的學校交流，亦不採認學歷。

陸委會今日強調，中共拉攏吸收台灣人的網絡無所不在，絕不只有廣州暨南大學。本案也凸顯出對中共提高敵我意識、建立心防的必要性。（資料照）

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