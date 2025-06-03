斯洛伐克省長訪台 吳志中：盼台斯持續強化夥伴關係

外交部次長吳志中與斯洛伐克特納瓦省長訪問團合影。（外交部提供）

2025/06/03 11:45

〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部次長吳志中昨（2）日上午接見斯洛伐克特納瓦（Trnava）省長魏古斯（Jozef Viskupič）率領的訪問團。吳志中表示，期盼訪團藉此來台，對台灣有更深入了解，期盼台斯兩國能持續強化各領域夥伴關係，也盼斯洛伐克續予民主台灣支持。

吳志中表示，感謝魏古斯長期致力推動台斯雙邊交流，期盼訪團成員藉此次來訪對台灣有更深入瞭解。

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吳志中也指出，俄烏戰爭爆發後，地緣政治情勢發生重大改變，對區域及全球和平穩定造成極大挑戰，並更凸顯俄羅斯與中國等威權政體與民主國家的對立，台灣民眾面對中國長期威脅展現強大韌性，期盼台斯兩國能持續強化各領域夥伴關係，也盼斯國續予民主台灣支持。

魏古斯表示，特納瓦省與我國宜蘭縣政府於2022年簽署合作協議，強化雙邊文化與教育等領域合作，為象徵台斯長遠友誼，特納瓦省特別製作斯國傳奇人物班紐夫斯基（Móric Beňovský）紀念雕塑品致贈宜蘭縣，此行訪台將出席該雕塑品的揭幕儀式。

外交部說明，斯洛伐克傳奇人物班紐夫斯基是歐洲知名的航海家、探險家與作家，曾在1771年造訪宜蘭並在蘇澳登陸上岸，與當地噶瑪蘭族進行交流，被視為是開啟台斯關係的先驅。

魏古斯說，期盼透過政府、產業、教育與觀光等多重面向互動交流，持續拓展台斯雙邊實質合作及深化兩國關係。

外交部指出，訪團成員除省長魏古斯之外，還有副省長白若夫（József Berényi）、馬思達（Rastislav Mráz）、范柏睿（Patrik Voltmann）及省議員暨塞尼察（Senica）市長張馬廷（Martin Džačovský），雙方就印太情勢、台斯雙邊關係、科技、文化與觀光合作等議題交換意見。

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