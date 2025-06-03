為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    斯洛伐克省長訪台 吳志中：盼台斯持續強化夥伴關係

    外交部次長吳志中與斯洛伐克特納瓦省長訪問團合影。（外交部提供）

    外交部次長吳志中與斯洛伐克特納瓦省長訪問團合影。（外交部提供）

    2025/06/03 11:45

    〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部次長吳志中昨（2）日上午接見斯洛伐克特納瓦（Trnava）省長魏古斯（Jozef Viskupič）率領的訪問團。吳志中表示，期盼訪團藉此來台，對台灣有更深入了解，期盼台斯兩國能持續強化各領域夥伴關係，也盼斯洛伐克續予民主台灣支持。

    吳志中表示，感謝魏古斯長期致力推動台斯雙邊交流，期盼訪團成員藉此次來訪對台灣有更深入瞭解。

    吳志中也指出，俄烏戰爭爆發後，地緣政治情勢發生重大改變，對區域及全球和平穩定造成極大挑戰，並更凸顯俄羅斯與中國等威權政體與民主國家的對立，台灣民眾面對中國長期威脅展現強大韌性，期盼台斯兩國能持續強化各領域夥伴關係，也盼斯國續予民主台灣支持。

    魏古斯表示，特納瓦省與我國宜蘭縣政府於2022年簽署合作協議，強化雙邊文化與教育等領域合作，為象徵台斯長遠友誼，特納瓦省特別製作斯國傳奇人物班紐夫斯基（Móric Beňovský）紀念雕塑品致贈宜蘭縣，此行訪台將出席該雕塑品的揭幕儀式。

    外交部說明，斯洛伐克傳奇人物班紐夫斯基是歐洲知名的航海家、探險家與作家，曾在1771年造訪宜蘭並在蘇澳登陸上岸，與當地噶瑪蘭族進行交流，被視為是開啟台斯關係的先驅。

    魏古斯說，期盼透過政府、產業、教育與觀光等多重面向互動交流，持續拓展台斯雙邊實質合作及深化兩國關係。

    外交部指出，訪團成員除省長魏古斯之外，還有副省長白若夫（József Berényi）、馬思達（Rastislav Mráz）、范柏睿（Patrik Voltmann）及省議員暨塞尼察（Senica）市長張馬廷（Martin Džačovský），雙方就印太情勢、台斯雙邊關係、科技、文化與觀光合作等議題交換意見。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播