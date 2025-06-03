被藍營轟戰犯？賴苡任：國民黨「自黃呂收押」有段時間未聯絡

罷免立委吳思瑤「地動刪瑤」召集人賴苡任表示，中央黨部自從黃呂錦茹被收押禁見後，有段時間未曾聯絡。（資料照）

2025/06/03 11:31

〔記者劉詠韻／台北報導〕罷免台北市民進黨立委吳思瑤團隊「地動刪瑤」領銜人張克晉五月初無預警閃退，更換領銜人又被中選會認定失敗。面對外界質疑與疑似國民黨內責難聲浪，召集人賴苡任今天（3日）受訪時不諱言，罷免過程困難重重，並指媒體爆料內容有90％錯誤，強調他的回應還是「熟悉的國民黨」，更爆料國民黨自從台北市黨部主委黃呂錦茹被羈押（4月25日）後，「中央黨部可能顧忌司法心生害怕」，因此4月14日（罷免雙吳相關幹部被搜索、約談）以後「有一段時間沒有聯絡」。

賴苡任今透過上中廣「千秋萬事」廣播節目表示，罷免過程裡始終面對兩個難題，一是領銜人的行使權力，第二則為連署書的份數。他強調，最感困擾之處一直在於張克晉選擇退出團隊，但透過目前現行法律的救濟程序，即1/2的提議人書寫同意書後交遞中選會，也是中華民國史上首次啟動選罷法變更領銜人，「中選會也無從告知我們怎麼做，很抱歉也讓大家失望，鮭魚回郵計畫被剔除700件，合格件數僅1600多件，領銜人依舊是張克晉。」

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針對媒體上週爆料引用黨內人士說法，指罷免案最大失敗筆在於賴以荏，批評他回報數字不精確。賴以荏先表示，第一篇新聞的內容有90%都是錯誤的，而他在新聞出來當天因人在調查局，無法第一時間做出說明，「看到那篇文章，我的回應還是『熟悉的國民黨』，一切盡在不言中，該我扛的責任一定會扛，罷免吳思瑤案我責無旁貸；但過程中，我們從來沒有向黨中央回報任何數字。」

賴以荏也說，「黃呂主委被羈押禁見後，罷免行動只剩下總部」，也就是他和團隊在運作，以及還有在地議員協助，而中央黨部可能顧忌司法心生害怕，因此4月14日以後有一段時間沒有聯絡，直到立委陳玉珍某天前來關心、想知道第一線發生的事情，才幫忙與黨中央搭上線，但也基於她未被罷免，相對是一個沒有壓力的角色。

賴以荏坦言，雖然與黨中央聯繫的時間已在啟動「鮭魚計畫」後，但他理解黨中央可能考量司法因素，並稱「這完全很合理」。

賴苡任並感謝地方上的友軍議員以各自方式提供協助，民眾黨也投入動員，只是目前尚未掌握具體的連署份數。主持人王淺秋詢問「現在是不是不能靠國民黨、只能靠民眾黨？」他回應，罷免行動初期與市黨部合作，市黨部負責連署造冊，他於團隊主責媒體論述；不過隨著黃呂錦茹遭羈押，市黨部幾乎陷入癱瘓，原先的動員與推進作業也受到嚴重影響，導致連署數難以突破。

罷免立委吳思瑤「地動刪瑤」召集人賴苡任（右）今上節目時稱，國民黨「中央黨部可能顧忌司法心生害怕」，因此4月14日他們被搜索、約談後「有一段時間沒有聯絡」。左為主持人王淺秋。（圖擷取自YouTube「中廣新聞網」）

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