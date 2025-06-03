若攻台會先打美國本土？外媒：中國恐策畫「太空版珍珠港」

美國空軍准將威克特（Douglas Wickert）。（彭博社）

2025/06/03 16:26

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國空軍准將威克特（Douglas Wickert）上個月指出，若中國攻台引發美軍介入，美國本土恐在初期即反遭攻擊。而資深國家安全編輯與戰略分析師布蘭登·J·魏希特（Brandon J. Weichert）刊登在媒體上的專欄指出，中國可能正策劃一場類似「珍珠港事件」的太空突襲行動，目標直指美國在太空中的戰略資產。

有數十年戰機實戰飛行經驗的威克特先前警告，未來若中共對台灣採取行動，可能先攻擊美國本土的關鍵基礎設施。而魏希特上月26日刊登在《The National Interest》的專欄指出，這位將軍沒提到的是，中國可能正策劃一場類似「珍珠港事件」的太空突襲行動，目標直指美國在太空中的戰略資產。儘管多數討論聚焦在中國對美海軍航艦的訓練演練，但實際上，中方若要在台海戰爭中取得優勢，將必須對美國的太空、網路以及電磁頻譜展開全方位攻擊。

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專欄指出，美國低地球軌道（LEO）上的軍用與民間偵察衛星，是美方掌握戰場態勢的重要情報來源。一旦中國發動軍事行動，毀損這些衛星將是阻斷美軍掌握局勢的關鍵步驟。根據《金融時報》2023年報導，中國在新疆科拉爾東測試基地，發展出新型反衛星（ASAT）雷射武器，能在美國偵察衛星最活躍的「日月交替」時段進行攻擊。這些雷射可癱瘓衛星功能，切斷美軍的通訊與偵察能力，讓未受防護的衛星淪為無用之物。

而更高軌道的地球同步軌道（GEO）上，駐有美國最敏感的核武指揮控制與通訊衛星（NC3）、海軍移動用戶目標系統（MUOS）、以及陸軍的寬頻全球衛星通訊系統（WGS）。這些系統一旦被破壞，美國的核威懾力和軍事協調能力將遭受重創。

專欄表示，中國已展示可發射可操控「共軌衛星」，這些衛星能在軌道上貼近美方衛星，並以機械臂將其推離軌道，使美軍在地面陷入「失聲、失明、失聰」的窘境。

另外，除了雷射與共軌衛星外，中國亦研發傳統反衛星飛彈，可在低軌道上直接摧毀目標衛星。但此舉會產生大量太空碎片，危及全球衛星運作及未來太空任務，恐讓全世界付出代價。除非北京願意承擔此一風險，否則很可能會以雷射與共軌衛星攻擊為主。

最後，專欄表示，這場可能的「太空珍珠港」攻擊，並非在地球表面，而是在太空這一戰略高地進行。美國必須積極強化太空防衛能力，並制定應對中國多層次攻擊的策略，才能確保未來在印太區域的戰略優勢不被削弱。

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