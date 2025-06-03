共諜APP外洩賴清德、蕭美琴資訊 民進黨：新進黨工須背景調查

民進黨發言人吳崢今（3日）強調，黨中央已展開內部強化機制，包括黨公職出國前報備、事後報告，國安意識教育，以及對黨內新進人員背景調查等，並呼籲朝野研議立委赴中納管等國安機制。（記者羅沛德攝）

2025/06/03 11:35

〔記者陳政宇／台北報導〕週刊報導，檢調偵辦民進黨前黨工涉共諜案，發現涉案者用1款由中國研發特製的加密APP回報情資，包括正副總統及國安單位等機敏資訊被外洩。對此，民進黨發言人吳崢今（3日）強調，黨中央已展開內部強化機制，包括黨公職出國前報備、事後報告，國安意識教育，以及對黨內新進人員背景調查等，並呼籲朝野研議立委赴中納管等國安機制。

總統府總統辦公室前諮議吳尚雨、民進黨前黨工邱世元、黃取榮、國安會秘書長吳釗燮前助理何仁傑，涉入共諜案陸續被收押禁見；週刊報導，檢調在黃取榮等人的手機裡，發現1款由中國研發特製的加密APP，黃藉此APP與中國聯絡，並傳機密檔案。

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對此，吳崢今天受訪表示，民進黨做為台灣的執政黨，堅定捍衛台灣主權並反對中共滲透，因此必然成為中國進行情報戰及滲透作戰的重點標的，這是一個需要嚴肅面對的議題。

吳崢說，黨中央在這幾波事件曝光後，已陸續展開內部強化機制，包括黨公職出國前報備、事後報告，同時強化國安意識教育，以及對黨內新進人員背景調查等，在制度面持續強化精進。

針對國民黨立委謝龍介建議撤換國安團隊一說，吳崢回應，相信國安團隊如同民進黨中央，對滲透風險進行內控的精進與強化，也會有相應處置。

吳崢進一步分析，近期共諜案的共同點是，被接觸的對象可能是過去曾赴中國經商、發展，並在此期間被中方接觸滲透，顯示在中國本土發生的接觸仍是中國滲透最主要的手段。

吳崢認為，謝龍介與其討論國安團隊是否撤換，當務之急應是補起國安漏洞，特別是針對立委赴中的報備監管；因為立委可以接觸國家機密，但在中國見了哪些人、有哪些行程、是否與中國黨政軍交流，現在完全沒有法律工具可以納管，這塊才是需要討論國安機制強化之處，且應不分黨派共同支持。

至於對新進人員的背景調查，吳崢補充，新進黨工必須主動填寫一分表單，主動告知是否有親友家人在中國經商等情事。

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