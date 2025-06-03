傳張克晉見亡母連署成退出關鍵 黃帝穎：藍白一再情勒沒人性

有媒體爆出張克晉（中）退出原因是因為在連署書中「看見已故媽媽的簽名」，因為心寒而選擇退出。律師黃帝穎指出，張克晉亡母被偽造連署，竟還被藍白情勒，藍白簡直沒人性。（資料照）

2025/06/03 12:01

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕罷免民進黨立委吳思瑤團體「地動刪瑤」領銜人張克晉日前宣布退出罷免活動，近期有媒體爆出張克晉退出原因是因為在連署書中「看見已故母親的簽名」，因為心寒而選擇退出。律師黃帝穎今（3日）在臉書指出，張克晉亡母被偽造連署，竟還被藍白情勒，藍白簡直沒人性

政論節目「新聞面對面」主持人謝震武昨（2日）在節目中爆料，檢方在偵辦「罷雙吳」罷團並約談相關人員時，拿出張克晉已故母親被以不同筆跡連署的2份連署書，提出偽造文書質疑，張克晉對此心寒最終選擇離開罷團。而「地動刪瑤」召集人賴苡任今日在中廣「千秋萬事」廣播節目也證實此事。

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黃帝穎提到，在張克晉宣布退出之後，民眾黨主席黃國昌要張克晉「應放下小我，團結才能完成重要的事，大家應勇敢站出來，不要因個人我執，讓上萬人努力毀於一旦」；國民黨立委徐巧芯向張克晉喊話，既然當了領銜人就不要害怕，勇敢站出來。

黃帝穎強調，大量死人連署是偽造文書的鐵證，除了有5年以下徒刑且一罪一罰的法律責任外，如果連領銜人的亡母都被偽簽，更是對人格的重大羞辱，這讓為人子的難以承受，連自己往生母親的姓名都保護不了。

黃帝穎表示，無辜受害的領銜人被檢方無保請回，法律不外人性，但藍白對無辜亡母被偽造的領銜人一再情勒，不只是對偽造文書犯罪的「法盲」，更是毫無人性。

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