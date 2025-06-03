共諜以加密APP傳機敏資料 吳思瑤籲藍白別再擋國安修法

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤3日在議場門口回應時事議題。（記者廖振輝攝）

2025/06/03 11:23

〔記者謝君臨／台北報導〕共諜案頻傳，週刊報導指出，檢調偵辦綠營幕僚共諜案有重大進展，在台內應疑使用中國研發特製的加密APP，回傳正副總統行程及機敏檔案。對此，立法院民進黨團幹事長吳思瑤強調，要防共諜，就要完備法治，總統賴清德提出國安17項作為，民進黨團也提出國安十法修正草案，呼籲藍白立委別再擋國安法案。

吳思瑤表示，對於民進黨內部從政人員涉及共諜被滲透、被利用，我們都深感痛心，民進黨已明確的每一位都開鍘、開除，且移送國安調查絕不寬貸，所以今天所揭露的相關訊息，都是因為負責任的移送檢調偵辦，透過國安體系徹查，才適時揭露出「原來共諜離我們這麼近，甚至可能危及國家元首的維安。」

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吳思瑤指出，透過國安調查，揭露中共研發出一套相對進步的一個APP系統，藉此讓在台灣內部的共諜內應傳送國安機密，也透過這一個APP系統，確實流出了總統府，還有重要官員、國家元首的行程。很有可能賴總統的行程全都露，副總統蕭美琴的每一個會議、每一個見面的人、每一個出入的場域全都露。

「共諜原來離我們這麼近。」吳思瑤說，也因此，民進黨團非常慎重的提出「國安十法」的修正，賴總統提出國安17項的作為，現在行政部門也全面和國安部門盤點所有的法規精進。吳強調，要防共諜，就要完備法治，「藍白委員不要再擋國安法案。」

吳思瑤表示，現在是延會的時間，也是坊間俗稱的「立法院的垃圾時間」，此時我們應該認真做一點有利國家的事，趕快來審國安法案，唯有強化國安，才能對於這些共諜滲透進行有效的事前防範和事後重罰。「國安法制一定要修，藍白不要再擋！」

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