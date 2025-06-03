67位立委登記發言 今院會僅處理保險法及中火案

國民黨團書記長王鴻薇。（資料照）

2025/06/03 12:09

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院會今天預計處理國民黨團所提出的中火決議案，在2028年完成無煤中火之國家減碳目標。國民黨團書記長王鴻薇表示，希望今天能通過中火案，及請行政院長來立法院報告刪除地方一般性補助款及成立主權基金三提案，以及保險法修正，盼民進黨別冗長發言。黨團協商共識，保險法列第一案，處理完畢再接著處理中火等決議案。

王鴻薇表示，今天的議程排得蠻多，重點放在前三個提案，第一個是中火2028年無煤計劃，最近因台電缺電的關係，很多的燃煤發電機，甚至許可已經到期過期也通通都在發電，引起大家非常多的疑慮。

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王鴻薇表示，第二案子是地方一般性補助款，行政院違法來刪除地方一般性補助款，因此我們要求行政院長應該到立法院來做報告，為什麼可以這樣違法的刪除地方的一般性補助款，以及要怎麼樣來做補救？尤其現在包含台北市政府 已向行政院提起訴願。

王鴻薇表示，第三案就是賴清德總統在520時，突然宣佈台灣要成立主權基金，但這個主權基金的成立到底它的財源從哪裡來？因為包含央行總裁 以及前總裁彭懷南都提出反對無償來挪用外匯存底，還有外界關切要不要設立專法，還有這個主權基金的監督機制是什麼？因此我們認為行政院長 也應該來立法院做報告。

此外，王鴻薇也說，在這3個提案之後，第4案就是「保險法」的修正，事實上是無需協商、無需表決。如果前面3個提案民進黨不要冗長發言，那國民黨團希望能夠處理到保險法。保險法其實也有很多保單被強制執行的民眾非常的關心，也是重大的民生法案，如果在朝野能夠協商順利的話 ，希望今天完成這3個提案和保險法三讀通過。

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