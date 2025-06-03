為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    朱立倫為林德福掃市場反罷免 稱國民黨將用區域聯防

    國民黨主席朱立倫陪同立委林德福到永和區永安市場宣導反罷免。（記者翁聿煌攝）

    國民黨主席朱立倫陪同立委林德福到永和區永安市場宣導反罷免。（記者翁聿煌攝）

    2025/06/03 10:58

    〔記者翁聿煌／新北報導〕國民黨主席朱立倫3日到新北市永和區為藍委林德福站台及掃永安市場，宣導反罷免，朱立倫說，民進黨動用一切資源，所有手段想要罷掉藍委，現在是國民黨最大的危機與挑戰，國民黨將會用區域聯防方式，以新北市為例，由市長侯友宜帶領6名藍委，台北市則由市長蔣萬安領軍，各地都是如此，以團隊作戰的方式，執行民主保衛戰，反惡罷，戰獨裁。

    「林德福被罷，台灣沒天理！」朱立倫受訪時指出，大家都知道林德福在永和從代表到市長、到立委，一步一腳步，是真正最認真努力的立委，多年來為新北市爭取多項建設，還有通過財政收支劃分法，卻被民進黨用莫須有理由來罷免。

    他指出，民進黨推動大罷免，造成民主最大笑話，國民黨會努力拚到底，從最基層一步一腳印，透過網路和自媒體，讓民進黨的惡形惡狀被民眾知道，國民黨推動罷綠的活動，受到最嚴峻司法挑戰，100多位黨工被約談，10餘位黨工被收押，民進黨用鋪天蓋地的方式，就是不讓國民黨有任何作為。

    他指出，民進黨有兩組人，一組人利用司法力量，不讓所有罷綠能進場，第二是透過中央選舉委員會，主導力量讓罷綠絕對不會成功，全台灣從南到北，國民黨遇到的困境，在各地領銜人被收押，連送件的機會都沒有，原住民為例，連領銜人被收押。

    朱立倫感謝有些人不畏司法打壓、不畏寒蟬效應，大家還願意一起加油努力，呼籲支持者都站出來反罷免。

    國民黨主席朱立倫陪同立委林德福到永和區永安市場宣導反罷免。（記者翁聿煌攝）

    國民黨主席朱立倫陪同立委林德福到永和區永安市場宣導反罷免。（記者翁聿煌攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播