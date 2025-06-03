朱立倫為林德福掃市場反罷免 稱國民黨將用區域聯防

國民黨主席朱立倫陪同立委林德福到永和區永安市場宣導反罷免。（記者翁聿煌攝）

2025/06/03 10:58

〔記者翁聿煌／新北報導〕國民黨主席朱立倫3日到新北市永和區為藍委林德福站台及掃永安市場，宣導反罷免，朱立倫說，民進黨動用一切資源，所有手段想要罷掉藍委，現在是國民黨最大的危機與挑戰，國民黨將會用區域聯防方式，以新北市為例，由市長侯友宜帶領6名藍委，台北市則由市長蔣萬安領軍，各地都是如此，以團隊作戰的方式，執行民主保衛戰，反惡罷，戰獨裁。

「林德福被罷，台灣沒天理！」朱立倫受訪時指出，大家都知道林德福在永和從代表到市長、到立委，一步一腳步，是真正最認真努力的立委，多年來為新北市爭取多項建設，還有通過財政收支劃分法，卻被民進黨用莫須有理由來罷免。

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他指出，民進黨推動大罷免，造成民主最大笑話，國民黨會努力拚到底，從最基層一步一腳印，透過網路和自媒體，讓民進黨的惡形惡狀被民眾知道，國民黨推動罷綠的活動，受到最嚴峻司法挑戰，100多位黨工被約談，10餘位黨工被收押，民進黨用鋪天蓋地的方式，就是不讓國民黨有任何作為。

他指出，民進黨有兩組人，一組人利用司法力量，不讓所有罷綠能進場，第二是透過中央選舉委員會，主導力量讓罷綠絕對不會成功，全台灣從南到北，國民黨遇到的困境，在各地領銜人被收押，連送件的機會都沒有，原住民為例，連領銜人被收押。

朱立倫感謝有些人不畏司法打壓、不畏寒蟬效應，大家還願意一起加油努力，呼籲支持者都站出來反罷免。

國民黨主席朱立倫陪同立委林德福到永和區永安市場宣導反罷免。（記者翁聿煌攝）

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