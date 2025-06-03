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    桃市議員邀簽署「反對惡霸」連署書 張善政表態支持反罷免

    桃園市議員林政賢邀請市長張善政在「反對惡罷」連署書上簽名。（記者鄭淑婷攝）

    桃園市議員林政賢邀請市長張善政在「反對惡罷」連署書上簽名。（記者鄭淑婷攝）

    2025/06/03 10:23

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市6位立委牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華罷免案，均進入第2階段連署送件，桃園市議會今（2）日市政總質詢，議員林政賢詢問市長張善政是否支持反罷免，張善政答詢「當然」，林政賢也邀請張善政在「反對惡罷」連署書上簽名，全力捍衛桃園市6席立委。

    林政賢指出，中央對桃園的財政補助嚴重失衡，今年度的補助款僅75.43億元，遠低於台南、高雄市，更不及嘉義與屏東等非直轄市，人均補助僅有3215元，吊車尾的處境讓人無法接受，呼籲桃市府比照台北市，針對不公平的統籌分配款制度，提起訴願與行政訴訟。

    林政賢強調，桃園市6席立委力爭中央預算達259億元，如今卻成為政治報復的目標，張善政作為桃園市的大家長，希望市長明確表態支持反罷免，對比行政院長卓榮泰四處宣導罷免案，希望地方首長也能為6位立委發聲。

    林政賢詢問張善政是否支持反罷免，張善政答詢「當然」，隨後在「反對惡霸」連署書上簽名。

    桃園市議會2日市政總質詢，議員林政賢詢問市長張善政是否支持反罷免，張善政答詢「當然」，林政賢也邀請張善政在「反對惡罷」連署書上簽名。（擷取自桃園市議會直播畫面）

    桃園市議會2日市政總質詢，議員林政賢詢問市長張善政是否支持反罷免，張善政答詢「當然」，林政賢也邀請張善政在「反對惡罷」連署書上簽名。（擷取自桃園市議會直播畫面）

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