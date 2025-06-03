罷免大成功韓國瑜恐選總統？ 吳靜怡：把院長當好別再鬧了啦！

立法院長韓國瑜。（資料照）

2025/06/03 10:46

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免即將進入第3階段投票，有傳言稱若罷免大成功，立法院長韓國瑜恐因此去職，未來「還韓公道」將成為他參選總統的最大動力。韓國瑜今早面對記者的提問並未回應。對此媒體人吳靜怡表示，如何維護國家安全與民主制度的完整，是台灣當前最為核心的挑戰之一，奉勸韓國瑜只要認真領導正常的國會，把院長當好，就別再鬧了啦！

吳靜怡在臉書PO文表示，「罷免吳思瑤」第二階段連署進行時，原提議領銜人張克晉4月底突然宣布退出，其背後真相是連署書中竟出現張先生已故母親的簽名2份，抄襲字跡也不同，這種「幽靈連署」的荒唐情事，不僅是對民主程序最嚴重的褻瀆，更是赤裸裸的「政治詐欺」，國民黨知不知道這種情況出現？知道！因為賴苡任被檢調約談的同時也有看到，但還是選擇欺瞞社會，喊著司法不公，利用國民黨支持者的最後同情。

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吳靜怡指出，國民黨涉入「集體作弊幽靈連署」的重大瑕疵，不僅未見對支持者與台灣人民有任何真誠的道歉與反省，無視民意反彈，媒體更披露，即便在罷免案等爭議聲中，國民黨內仍有人汲汲營營於權力佈局，近韓人士已開始為韓國瑜院長「瞄準2028」總統大位鋪陳，這種將個人政治前途置於政黨誠信與民意向背之上的盤算，無疑是對支持者智慧的藐視，更是對台灣民主價值的踐踏。

吳靜怡續指，「騙」，從泰國的「賣豬仔」詐騙，到政治場域的「幽靈連署」，本質都是相同，一個生命安危，一個在野可偽，台灣內部出現嚴重信任危機，外部的滲透威脅更是虎視眈眈，民進黨共諜案延燒，暴露出中國情報機構已將觸角伸入台灣的總統府、行政院及執政黨核心，對台灣國家安全構成嚴峻挑戰，特別是「特製間諜APP」與「單線洩密」等隱蔽操作模式。

吳靜怡直言，如何維護國家安全與民主制度的完整，是台灣當前最為核心的挑戰之一，奉勸韓國瑜只要認真領導正常的國會，把院長當好，就別再鬧了啦！

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