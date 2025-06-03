民進黨前黨工涉共諜案 疑用共諜APP回報情資

總統府總統辦公室諮議吳尚雨、民進黨民主學院前副主任邱世元，以及新北市議員李余典特助黃取榮涉共諜案。（資料照）

2025/06/03 10:14

〔記者王定傳／台北報導〕總統府總統辦公室前諮議吳尚雨、民進黨前黨工邱世元、黃取榮、國安會秘書長吳釗燮前助理何仁傑，涉入共諜案陸續被收押禁見；週刊報導，檢調在黃取榮等人的手機裡，發現1款由中國研發特製的加密APP，黃藉此APP與中國聯絡，並傳機密檔案，不只讓賴清德在副總統任內出訪巴拉圭時下榻飯店及行程全都被掌握，就連副總統蕭美琴手機號碼及相關通訊錄等個資也外洩；對此，台北地檢署表示，全案仍在檢察官指揮調查局積極偵辦中，至於媒體報導內容，不便回應。

檢調查出，民進黨籍新北市議員李余典前特助黃取榮在中國經商期間，遭中共情治人員吸收，返台發展組織，蒐集重要情資換取報酬。黃透過在民進黨的人脈，先找好友、資深黨工邱世元，再吸收時任副總統賴清德的機要吳尚雨，以及長年跟在吳釗燮身邊的何仁傑。

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檢調追查，賴清德當選總統後，吳獲聘總統府總統辦公室諮議期間，將賴的行程與出訪友邦的機敏資料洩密給邱世元，由邱轉交黃取榮，再由黃帶至中國交給情治人員；何仁傑則在吳釗燮擔任外交部長期間，蒐集外交部重要情資交給黃，同樣由黃交給中國情治人員，之後再交付數萬元報酬給予吳、邱、何等人。

週刊則報導，黃取榮等人使用這款由中國特製的間碟APP未曾在市面上出現過，這也是國安單位首度發現中國為了滲透台灣的科技新招，黃取榮等人取得國家機密資料後，即是以此款APP回傳檔案給對岸窗口判讀；我方辦案單位至今無法破解該款APP的內碼，只能透過還原手機釐清哪些機敏資料遭回傳，因此洩露的機密檔案恐比想像中更嚴重。

週刊另報導，賴清德在副總統任內出訪巴拉圭等地的飯店住宿細節、2023年總統大選時行程，以及外交部長吳釗燮與友邦使節或外賓談話紀錄，甚至包括會晤人員、餐宴地點與轉機時間都遭外洩。

此外，前立法院長游錫堃辦公室助理盛礎纓也涉入共諜案被收押禁見，但與黃取榮等人屬不同案件，尚在偵辦中。

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