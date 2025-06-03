南投選委會剔除草簽、涉查戶政系統 黃帝穎：最重7年徒刑

律師黃帝穎。（資料照）

2025/06/03 11:04

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕罷免立委馬文君、游顥連署書，遭南投縣選委會大量剔除，中選會昨公布行政調查結果，指縣選委會無比對戶政系統筆跡，該會專職人員無使用戶政系統權限，將配合檢方調查。對此律師黃帝穎表示，南投縣選委會官員涉嫌707件公務員登載不實文書罪及違反個資法，中選會複查打臉南投選委會濫權剔除707罷免連署人。

黃帝穎在臉書PO文表示，中選會調查罷免立委2案遭剔除連署書共707件修正為合規，南投選委會總幹事稱，感謝中選會證明清白，南投選委會沒進戶政系統查對民眾筆跡，對照南投選委會副總幹事原稱「關於名字過於寫得潦草，無法辨識或是字體簡寫，與戶政系統差異頗大，也無法辨識」以簽名簡寫與戶政資料留存筆跡不同等理由剔除，南投選委會說法顯然前後不一。

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黃帝穎指出，南投選委會是否非法使用戶政個資？說詞前後矛盾是否串證？尚待檢調偵查釐清，中選會複查結果，根本沒有如南投選委會自稱的證明清白，南投官員明顯「心虛著急」！相反的，中選會複查認定增列707連署合法，代表至少707罷免連署人遭南投縣選委會非法刪除。

黃帝穎直言，公務員登載不實最重7年徒刑，南投選委會官員涉將合法的707連署人，不實登載為刪除，公務員登載不實罪最重7年徒刑，刑法第213條規定「公務員明知為不實登記事項，而登載於職務上所掌之公文書，足以生損害於公眾或他人者，處1年以上7年以下有期徒刑」。

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