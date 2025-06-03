金門議員憂心牌藝社掛羊頭賣狗肉 陳福海承諾速訂自治條例

金門縣議員董森堡表示，近來接到很多媽媽反映，憂心「棋牌社」暗藏賭、毒，要求縣府速訂自治條例納管。（記者吳正庭攝）

2025/06/03 10:22

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣議員董森堡代表地方媽媽反映，憂心「棋牌社」暗藏賭、毒，昨天在議會質詢縣府訂定相關審查作業要點及特定行業管理自治條例，予以納管，縣長陳福海當場允諾，下個會期送案至議會。

董森堡秀出簡報「2017/10/28」、「24368:2705」數字，要求陳福海猜一猜代表的意義，陳福海不清楚；董森堡說，前者是金門反博弈公投的日子，是金門決定前途的重大日子，後者是反對與贊成的得票數。

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董森堡說，根據資訊，陳福海任內批准了8張執照，都與棋牌社，桌遊、衛生麻將等有關。他最近接到很多媽媽反映，這些牌藝社、衛生麻將店，就開在學校旁邊。他說，朋友的小孩，最近不小心沾到賭博，為了解決這件事，朋友還找來黑道大哥出面幫忙「擺平」。

警察局長黃壬聰回應時也表示，不能排除涉毒的人也有可能會出現類似在牌藝社這樣的場合裡。

他說，新北市警方最近偵破1宗假借棋牌社名義，公然營業開賭，挑戰公權力，業者這種合法掩護非法，掛羊頭賣狗肉的行為，就是許多「地方媽媽」擔心會發生的事情，尤其這些地點距離金城國中、金門高中很近。

此外，台北市自2020年起就不再允許以棋牌社為名作商業登記，現行麻將、撲克牌無可登記營業項目。

董森堡再出示1張2017年博弈公投前一天，陳福海站出來公開表態反賭的照片；董森堡說，縣長常講「窮不能窮教育，苦不能苦孩子」，縣長答應了孩子就應該要做到。陳福海立刻表示「這是我的責任」，承諾比照其他縣市訂定相關的管理法規。

董森堡說，建議棋牌社、麻將館及德州撲克等休閒活動場館比照管理，距校園500公尺以上，並希望縣府盡速訂定《金門縣特定行業登記審查作業要點》、《金門縣特定行業管理自治條例》，成立聯合查緝小組，勿讓賭風蔓延。

陳福海從善如流，與縣府產業發展處長李銘培交換意見，當場承諾「下個會期把案子送到議會」。

縣議員董森堡出示7年前金門高中學生參加反博弈遊行照片，縣長陳福海（中）率縣警局長黃壬聰（左）、縣府產發處長李銘培（右）備詢承諾，將盡速訂定自治條例，將「棋牌社」等納管。（記者吳正庭攝）

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