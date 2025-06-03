罷團控打「無聲電話」鬧柯建銘 羅智強提告求償100萬

國民黨立委羅智強。（資料照，記者陳逸寬攝）

2025/06/03 09:04

〔記者林欣漢／台北報導〕台北市國民黨立委羅智強被發起罷免的公民團體質疑在立法院黨團協商時惡作劇撥電話給民進黨團總召柯建銘，意圖干擾會議秩序。羅智強今（3）日表示，已正式委請律師，對罷團「大安強強滾」提起訴訟，求償100萬元。

羅智強指出，「大安罷團」造謠他在朝野協商時以「無聲電話」騷擾柯建銘，綠媒與政論節目未經查證，加油添醋、大肆報導，罷團再引述綠媒報導，借題發揮、大肆宣傳，這就是「惡罷」一條龍的造謠模式。

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羅智強表示，罷團公然聲稱他「把號碼鎖起來打給柯總召」、「接通後不講話」。說得跟現場目擊者一樣，造謠毫無底線。但他根本沒有柯建銘的電話號碼，也從未打電話給柯建銘過，何來「打電話」、「無聲騷擾」之說？更別說在朝野協商期間做這種事。

羅智強強調，這根本是「一翻兩瞪眼」的事，把柯建銘手機的通聯紀錄、與他手機的通聯紀錄調出來一比對，誰在說謊，一目了然，但荒謬的是，這種連一般人聽了都覺得無稽的謠言，「大安罷團卻當成寶，轉傳、放大、帶風向，綠媒配合演出，毫無查證，不問是非」。

「事實上，真正擾亂議事的是誰？」羅智強說，每當柯建銘在場，冗長空洞的發言、不斷打斷他人發言的霸道行徑，才是真正讓朝野協商變調的源頭，結果罷團與「綠媒」選擇對這些視若無睹，反而憑空捏造「無聲電話」、「無號碼騷擾」，用心險惡，行徑惡劣。

「我已正式委請律師，對大安罷團提起訴訟，求償新台幣一百萬元。」羅智強表示，大安罷團指控他在協商現場以「無聲電話騷擾柯建銘」，他已第一時間澄清根本未曾打電話給柯建銘。但大安罷團竟在他澄清之後，還繼續發文堅稱羅智強「惡作劇電話事證明確，時間、地點、人物俱在」。

羅智強批評，這樣的執意造謠，真是聞所未聞。第一次造謠，或可辯稱是「誤會」。但在他明確澄清之後，仍持續擴散謠言，那就不只是誤會，而是惡意與故意。「法院見吧，我等著大安罷團來賠這一百萬」。

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