京華城案》今再傳喚污點證人邵琇珮作證

台北地院審理京華城容積等弊案，今天將再傳時任台北市都發局總工程司邵琇珮作證。（資料照，記者王藝菘攝）

2025/06/03 08:44

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京華城案出庭作證 關鍵汙點證人邵琇珮：長官決定「公務員都會服從」

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理前台北市長柯文哲等11人涉京華城容積等弊案，上週四傳喚污點證人、時任北市府都發局總工程司邵琇珮作證，經全日詰問，尚未詰問完畢，今天（3日）再次傳喚她繼續未完的證言，由威京集團主席沈慶京、應曉薇進行反詰問。上週她證稱，京華城案「市長都決定了，公務員原則上不會去質疑、挑戰長官」，也自承處理京華城案時思慮不周，應該通案處理，而非以個案處理。

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5月29日北檢檢察官、被告柯文哲、北市前副市長彭振聲、前都發局長黃景茂、市議員應曉薇的助理吳順民，皆已對邵琇珮詰問完畢，沈慶京、應曉薇尚未詰問，今繼續進行詰問程序，沈慶京的律師將聚焦於京華城取得容積獎勵於法有據，應曉薇則將偏重於撇清是依議員職權處理民眾陳情案，沒有違法，也未施壓公務員。

邵琇珮29日證稱，去年九月她到案在北檢複訊時，曾經一度中斷錄音，是因檢察官離開偵訊室，讓她和律師討論是否要認罪。

她並透露，偵查時是她主動向檢方提及「林玄理事件」，台北市都發局前科長林玄理因在晨會反對柯的決定，被柯文哲摔筆、當天就拔官且「永不錄用」，邵說此事件使得有些同仁在和柯開會時選擇沉默以對，沒有勇氣在會議中反對柯的決定。

今日詰問邵女之後，法官排定6月5日將安排勘驗，包括柯文哲隨身硬碟內的部分「資料夾路徑」，以及4段錄音錄影的逐字稿譯文，包括2021年9月9日都委會第783次會議紀錄；北市府都委會前執秘劉秀玲日前作證提供的2021年8月10日第3次便當會，應曉薇批評不在場的劉秀玲、揚言要把劉拔掉的錄影畫面；彭振聲去年9月3日、5日在北檢的偵訊內容。

柯文哲的律師另有聲請勘驗邵琇珮在北檢的首次偵訊錄音，但律師上週表示將保留至今日，待邵琇珮作證完畢後，再決定要勘驗哪些段落。

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