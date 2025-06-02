友邦馬紹爾總統海妮率團訪台 林佳龍接機

我國友邦馬紹爾群島共和國總統海妮（H.E. Hilda C. Heine）伉儷應我國政府邀請，2日率團來台進行國是訪問，外交部長林佳龍代表我國政府前往桃園機場接機，表達我國誠摯歡迎之意。（記者朱沛雄攝）

2025/06/02 23:44

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕我國友邦馬紹爾群島共和國總統海妮（H.E. Hilda C. Heine）伉儷應我國政府邀請，於今（2）日至7日率團來台進行國是訪問，外交部長林佳龍代表我國政府前往桃園機場接機，表達我國誠摯歡迎之意。

此行是海妮總統就任以來首次來台國是訪問，進一步彰顯兩國緊密合作夥伴關係，代表團成員包括第一先生齊曲能（Thomas Kijiner, Jr.）、外交暨貿易部長康仁德（Hon. Kalani Kaneko）、財政部長包大維（Hon. David Paul）、馬國國會外委會主席貝將（Joe Bejang）、多位政府官員及商業界代表共19人。

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海妮在桃園機場國賓門簡短致詞時，先以來自馬紹爾群島共和國的溫暖問候「Iakwe！」（馬紹爾語，你好），向在場人士問好，並誠摯感謝賴清德總統與台灣人民盛情邀請他們來到美麗的台灣。

海妮說，馬紹爾群島自豪的迎來與台灣建交27週年，兩國友誼日益堅固，這份夥伴關係植根於共享的民主價值、相互尊重，以及對人權和全球合作的堅定承諾；台灣一直是馬紹爾群島堅定的夥伴，馬紹爾群島也同樣致力於在國際舞台上與台灣站在一起，並將繼續支持台灣有意義地參與包括聯合國等國際組織。期待此行能有豐碩且有意義的成果，進一步深化兩國之間的緊密關係。

外交部表示，海妮總統在台期間將接受總統軍禮歡迎、出席國宴，並簽署台馬合作文件，促進台馬於各相關領域的合作，持續深化兩國邦誼。

我國友邦馬紹爾群島共和國總統海妮（H.E. Hilda C. Heine）伉儷應我國政府邀請，2日率團來台進行國是訪問，外交部長林佳龍代表我國政府前往桃園機場接機，表達我國誠摯歡迎之意。（記者朱沛雄攝）

我國友邦馬紹爾群島共和國總統海妮（H.E. Hilda C. Heine）2日率團來台進行國是訪問。海妮在桃園機場表示，台灣一直是馬紹爾群島堅定的夥伴，馬紹爾也同樣致力於在國際舞台上與台灣站在一起，並將繼續支持台灣有意義地參與包括聯合國等國際組織。（記者朱沛雄攝）

我國友邦馬紹爾群島共和國總統海妮（H.E. Hilda C. Heine）2日率團來台進行國是訪問。海妮在桃園機場表示，台灣一直是馬紹爾群島堅定的夥伴，馬紹爾也同樣致力於在國際舞台上與台灣站在一起，並將繼續支持台灣有意義地參與包括聯合國等國際組織。（記者朱沛雄攝）

我國友邦馬紹爾群島共和國總統海妮（H.E. Hilda C. Heine）伉儷應我國政府邀請，2日率團來台進行國是訪問，外交部長林佳龍代表我國政府前往桃園機場接機，表達我國誠摯歡迎之意。（記者朱沛雄攝）

我國友邦馬紹爾群島共和國總統海妮（H.E. Hilda C. Heine）伉儷應我國政府邀請，2日率團來台進行國是訪問，外交部長林佳龍代表我國政府前往桃園機場接機，表達我國誠摯歡迎之意。（記者朱沛雄攝）

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