桃園破蛋除魯二階破135％安全門檻 罷呂清玲、桃六刪邱續收件

桃園市平鎮區廣達街「罷免呂玉玲」的桃五固定收件站，拚安全門檻達標仍持續收件。（記者李容萍攝）

2025/06/02 23:25

〔記者李容萍、鄭淑婷／桃園報導〕「光復桃園，六區全罷」6個公民團體5月初完成罷免桃園市6個選區國民黨立委的第二階段連署書送件，繼第一選區「淘汰牛氓─罷免牛煦庭」、第二選區「全力一擊─罷免涂權吉」、第四選區「萬罷了沒─罷免萬美玲」送件時達標130％安全門檻，第三選區「破蛋除鲁─罷免魯明哲」昨日宣布5月31日突破135％安全門檻。

第五選區「罷呂清玲─罷免呂玉玲」、第六選區「桃六刪邱─罷免邱若華」罷團統計距離二階連署收件130％安全門檻分別差1500份、2200份，因二階送件後收件困難度大增，許多協助的店家、站點都收了，議員服務處的收件也減少，桃五、桃六罷團現都是「斷崖式」收件，將持續收件至6月8日或桃園市選舉委員會補件通知的公文截止，力拚順利進入第三階段罷免投票。

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「罷呂清玲」發言人吉媽表示，近日南投縣罷免立委馬文君、游顥的部分連署書，遭南投縣選委會大量剔除影響，若有重複、不合格連署，還有一階提議人不能與二階連署重複，都需補件，罷團志工皆不敢掉以輕心，因為「二階不過，就沒有三階」，即使固定站偶爾有幾天掛零，收件作業仍要持續進，桃五設在平鎮區廣達街71號的桃五收件站，將持續收件至6月8日（每日下午2點至晚上8點），期間桃園市其他罷團也會幫忙收件。

「桃六刪邱」罷團也說，桃六選區又更為特別，因地方勢力等因素，許多民眾不敢現地填寫連署書，一直以來都靠外地填寫後送回，二階送件後外地連署站點銳減，但志工仍持續努力收件，桃六位於大溪區兩個固定站點持續開設，並成立友軍支援團，號召各地有餘力的罷團支援，並以小蜜蜂方式深入巷弄，主動出擊找民眾連署，力拚回收的數量有所突破。

桃園市平鎮區廣達街「罷免呂玉玲」的桃五固定收件站，拚安全門檻達標仍持續收件。（記者李容萍攝）

桃園市第六選區「桃六刪邱─罷免邱若華」罷團小蜜蜂，拚二階安全門檻達標仍持續收件。（罷免邱若華罷團提供）

桃園市第六選區「桃六刪邱─罷免邱若華」罷團小蜜蜂，拚二階安全門檻達標仍持續收件。（罷免邱若華罷團提供）

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