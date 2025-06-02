明年施政方針出爐！行政院：防杜敵諜刺密蒐情、滲透破壞

行政院（圖）明年度施政方針出爐，強調中共對我國安及統戰威脅。（資料照）

2025/06/02 22:43

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院明年度施政方針出爐！與今年相較，在國防外交兩岸上，行政院大篇幅強調中共對我國安及統戰威脅，未來將落實賴總統的17項因應策略，並藉國安聯防建構情蒐網絡及反情報案件調查能量，重新建構軍事審判制度及增訂「對敵人效忠表示」處罰，防杜敵諜刺密蒐情及滲透破壞。

行政院指出，新政府自去年成立以來，歷經行政、立法兩院的磨合，以及國際間文攻武嚇與戰爭威脅，內、外部環境充滿挑戰。盱衡當前全球局勢，地緣政治動盪依舊，民主陣營正面臨威權集團合流、中國產能過剩傾銷，以及不公平競爭對於世界經貿秩序的威脅。

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行政院強調，行政團隊將依總統召開的國安高層會議結論，全力推動17項因應策略，以及國防預算達 GDP 的3%；建構國安法制改革，防制對台統戰、滲透與認知作戰的危害；強化高科技保護，與友盟國家合作共同打造全球民主供應鏈。

在外交方面，行政院將擬定行動計畫，透過與友盟國家的合作，向全世界宣達反對中國併吞台灣的國家意志與社會共識，反制中國意圖在國際社會消滅、矮化台灣主權的野心作為。

在國防方面，行政院以「建構不對稱作戰」、「強化防衛韌性」、「提升後備戰力」與「厚植灰色地帶應處能量」四大面向建構堅強防衛戰力；依「防衛固守、重層嚇阻」軍事戰略指導，統合整體資源及全民總力。

同時採「實兵、實地、實時、實裝」方式訓練國軍部隊，積極強化「備戰部署、聯合反登陸、濱海暨灘岸戰鬥、縱深防禦、持久作戰」的聯戰訓練整備；依各層級訂定訓練科目、目標與標準落實施訓，建立可恃戰力。

此外，依聯合作戰需求循自製、商售及軍購等多元管道獲得國軍所需武器裝備；建立國防產業級別認證及安全管控機制，並建構完整國防產業供應鏈，達成國防自主。

行政院強調，將持續鞏固台美關係暨深化友盟軍事交流合作，藉由推動高層政策對話、軍事事務改革及國防產業發展，拓展友我國家雙邊及多邊軍事交流。同時整合中央及地方政府動員量能，強化全社會防衛韌性；擴大後備編實訓練，精進部隊教召作業，落實演習驗證及實戰射擊。

在兩岸方面，行政院表示，審慎應處中共對台作為，強化民主防衛韌性；本於「強本固台、風險管理」原則，穩健推動兩岸健康有序交流。

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