高金素梅質疑高市原鄉預算大減 原民議員：建設費歷年最高

創下首度帶獵槍到高市議會質詢的原民議員高忠德，證明高市府對原鄉預算編列乃至建設歲出都有顯著成長。（翻攝臉書）

2025/06/02 23:05

〔記者王榮祥／高雄報導〕針對立委高金素梅今在立院質疑高市府對桃源、茂林和那瑪夏等原住民區預算大減！？日前創下首度帶獵槍質詢紀錄的原民議員高忠德澄清，原鄉自治財源今年度編3.02億元，較市長陳其邁上任前增加逾1700萬元，原鄉建設歲出預算更達1.6億元，較去年成長達161%、歷年最高。

高忠德說明，原鄉自治財源是依地方制度法第83-7條規定所編列固定比例經費，於114年度編列3.02億元，較陳其邁市長上任前成長超過1,700萬元，顯示高雄市府重視原民區建設。

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此外，為彌補制度性財源分配不足，高市府在今（114）年度預算、更大幅調增原鄉建設歲出預算至1.6億元，相較113年度的6100萬元，大幅增加9,850萬元，成長幅度達161%，為歷年來最高。

高忠德指出，陳其邁市長上任以來，投入原鄉建設累計超過14億元，且是歷屆市長中最頻繁上山、實地聆聽族人聲音的市長。

在道路改善、橋梁重建、產業推廣、文化保存、族語傳承與就業社福等方面，高市府持續與在地合作推動，成效有目共睹；不論在部落建設、產業振興、國土規劃、文化族語傳承及社福就業等施政指標，各方面積極推動提升。

他進一步提到從高雄市原住民人口數近4年增加約5000人，證明高雄市具有吸引族人移居生活的魅力。

高忠德強調，身為高市原住民議員，依法審議全市總預算，對原鄉建設與原民會業務不但熟悉、更全力支持，期望各界尊重在地努力，避免片面渲染，誤導社會大眾。

高市原民議員肯定市長陳其邁對原鄉的用心與投入，認證他是最常到原鄉的市長。（翻攝臉書）

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