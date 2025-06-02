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    罷免吳思瑤二階連署6/7截止差5千份 藍營喊話張克晉回心轉意

    圖為賴苡任昨天於北投市場掃街衝刺連署數。（資料照，記者方賓照攝）

    圖為賴苡任昨天於北投市場掃街衝刺連署數。（資料照，記者方賓照攝）

    2025/06/02 21:03

    〔記者董冠怡／台北報導〕民進黨籍台北市第1選舉區立法委員吳思瑤被發起罷免，二階連署將於7日截止，罷團「地動刪瑤」近日表示目標差約5000份，外界關注距截止日僅剩5天，有無可能達標，面對國民黨籍員是否未能有效出力或動員的質疑、若連署失敗由誰負責？對此，吳思瑤選區的藍營議員林杏兒認為有信心拚達標；張斯綱則盼領銜人張克晉回心轉意，否則將功虧一簣；兩人皆說同黨在地議員都很努力協助收件，張還自嘲拚到可能吃官司。

    林杏兒表示，雖然僅剩5天、還差5000份，不過目前還有很多灑出去的連署書尚待回收，民眾黨主席黃國昌現身聲援具加分作用，有信心拚達標。士林、北投的國民黨籍議員都有協助收件，蠻頻繁的，中正、萬華部分藍營議員可能考量到本身選民結構偏綠或偏中間，擔憂動作太大影響選票，每一區的狀況不同，無法一概而論。

    被問到假設連署失敗，林杏兒指出，這是一場組織戰，不可能由單一人士扛責，上從黨中央、下至地方幹部和民意代表都有責任，並分析先前柯建銘高喊大罷免時，黨內有點輕忽，認為應是假議題，不可能成真，民進黨只是想藉此換取中央總預算不再卡關，反應時間太慢，沒有提早炒熱氣勢，臨時發起的情況下，後面就會很辛苦。

    張斯綱提到，罷瑤就算可以達標，仍有領銜人退出的問題，這是意料之外的變數，如不解決，即便達標，連署書也送不出去，目前期待張克晉最後能夠回心轉意，否則將功虧一簣。

    張斯綱說，士林、北投的藍營議員都在街頭拚連署、使盡全力，並以自己捲進連署個資爭議的時事，自嘲自己幫到甚至可能會吃上官司，表達努力程度，假如還要被批評未有效出力或動員，他不接受，根本是汙衊、見縫插針。

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