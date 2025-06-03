很閒？羅智強黨團協商打「無聲電話」鬧柯建銘 幼稚影片曝光！

羅智強黨團協商時刻意打「無聲電話」給柯建銘，企圖打斷其發言，得逞後還和旁人嘲笑起柯建銘，幼稚行徑近日被網友翻出PO網引發熱議。（圖翻攝自立院IVOD）

2025/06/03 00:00

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免浪潮掀起，目前泛藍立委已有31件罷免案成功送件，在進入三階投票這段期間，為了維持甚至衝高罷免熱度，罷團或是支持下架不適任立委的民眾紛紛拿起放大鏡檢視面臨罷免危機藍委過往言行。大安、文山區立委羅智強上月中旬在朝野黨團協商上，刻意打「無聲電話」給民進黨團總召柯建銘，企圖打斷其發言，得逞後還和旁人嘲笑起柯建銘，幼稚行徑近日被網友翻出PO網引發熱議。

一名罷團志工昨天（6/1）在Threads上發文，「最近聽到一個很幼稚的行為跟羅智強有關。在黨團協商的時候羅智強會把自己的手機號碼鎖起來打給柯總召，然後柯總召接通後羅智強不講話，羅智強會把這樣的行為和徐巧芯分享，他們會很幼稚的一直在嘲笑柯總召。當柯總召問羅智強你幹嘛這樣，羅智強會回『我關心你啊』，然後一副訕笑的樣子。當你選的立法委員行為、腦袋比小學生還幼稚，且無法提出專業的政策與福國利民的法案時，是不是應該要罷免呢？」

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該貼文曝光後，馬上有網友指出該名志工提到的事發生在今年5月15日黨團協商會議。翻找當天的立院議事轉播影片，可以看到柯建銘在發言時，突然手機響起，柯建銘隨即拿起手機看是誰打來，但沒有接起來，而是直接掛斷。主持協商的立法院長韓國瑜見狀表示柯總召可以先接電話，但柯建銘無奈稱「我已經接完了」。此時轉播畫面切成全景，眼尖的網友注意到坐在柯建銘等綠委對面的羅智強正好放下手機，然後對著坐在他左手邊的藍委徐巧芯笑，疑似當時就是在分享自己打惡搞電話給柯建銘。

當天黨團協商會議紀錄也可以看到議事人員以文字詳實記錄下現場，當時柯建銘有向韓國瑜反映：「剛才羅智強有電話來打斷我發言，其實我知道每次我發言的時候，在關鍵時刻羅智強都偷偷打電話給我，我怎麼會不知道。」一旁的綠委吳思瑤對著羅智強說：「被發現了吧！」柯建銘繼續說道：「我就當你在玩，你玩得高興就好了」。而羅智強則稱可以給綠營看他的通話紀錄。柯建銘回應：「當然是有啊！不要耍這種小手段嘛！」

網友紛紛搖頭表示，「這心智年齡真的確定夠格當立委？」、「真的超扯！欺人太甚，三階罷免一定要投同意」、「國民黨真的都沒有正常人欸！」、「小學生都不玩這個了，根本欠罷免吧」、「真心不懂，苗博雅為什麼會輸他？」、「藍白到底？選這種幼稚立委出來，笑死自己的嗎？」、「他們想看柯建銘發飆，看他鬧笑話，然後再拿出來散播，看前陣子罷團旁鬧事者都有提到柯建銘」、「這麼愛玩，被罷免後他就有時間慢慢玩」。

影片這裡看：相關片段請見1:39:57秒處

黨團協商會議紀錄可以看到議事人員以文字詳實記錄下現場。（圖翻攝自立院議事暨公報資訊網）

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