高雄鳳北里長鄭健村辭世 李昆澤：做事衝第一低調不居功

高雄鳳北里長鄭健村辭世，立委李昆澤形容他做事衝第一、卻低調不居功。（翻攝臉書）

2025/06/02 20:30

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市三民區鳳北里老里長鄭健村辭世享壽78歲，立委李昆澤形容他老是站在社區最前線、為社區服務總是衝第一，卻又非常客氣、低調、不居功，聽聞鄭里長病逝消息，非常不捨與難過，也想起這些年，里長為地方的所有付出。

他提到鳳北里、三鳳中街商圈這些年來的改變，鄭健村里長是背後很重要的推手，包含自立路橋拆除、中華地下道填平、舊三塊厝車站蒸汽火車頭爭取、百年老樹搶救、商圈周圍停車場、學校大小建設，都有里長努力的身影。

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這幾年，他跟著里長一起努力，常常看到鄭健村里長站在社區第一線，說到做事總是衝第一，卻又非常客氣、低調、不居功；今年4月份，他召開的防汛會議，鄭里長也抱著病體出席，持續為地方反映意見。

李昆澤強調鄭老里長對地方的嫻熟、對社區的了解，還有對里內滿滿的感情，讓人感動，謝謝里長為地方的付出，現在里長已沒有病痛，一生圓滿，永遠感謝鄭健村里長。

議長康裕成晚間也發文指出，很捨不得認真最顧社區的里長走了，強調他是默默做事的人，人很客氣不吹噓政績，有時自己都會忍不住幫他做點宣傳，實在捨不得他離開。

高雄鳳北里長鄭健村辭世，立委李昆澤形容他做事衝第一、卻低調不居功。（翻攝臉書）

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