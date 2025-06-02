為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    高雄鳳北里長鄭健村辭世 李昆澤：做事衝第一低調不居功

    高雄鳳北里長鄭健村辭世，立委李昆澤形容他做事衝第一、卻低調不居功。（翻攝臉書）

    高雄鳳北里長鄭健村辭世，立委李昆澤形容他做事衝第一、卻低調不居功。（翻攝臉書）

    2025/06/02 20:30

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市三民區鳳北里老里長鄭健村辭世享壽78歲，立委李昆澤形容他老是站在社區最前線、為社區服務總是衝第一，卻又非常客氣、低調、不居功，聽聞鄭里長病逝消息，非常不捨與難過，也想起這些年，里長為地方的所有付出。

    他提到鳳北里、三鳳中街商圈這些年來的改變，鄭健村里長是背後很重要的推手，包含自立路橋拆除、中華地下道填平、舊三塊厝車站蒸汽火車頭爭取、百年老樹搶救、商圈周圍停車場、學校大小建設，都有里長努力的身影。

    這幾年，他跟著里長一起努力，常常看到鄭健村里長站在社區第一線，說到做事總是衝第一，卻又非常客氣、低調、不居功；今年4月份，他召開的防汛會議，鄭里長也抱著病體出席，持續為地方反映意見。

    李昆澤強調鄭老里長對地方的嫻熟、對社區的了解，還有對里內滿滿的感情，讓人感動，謝謝里長為地方的付出，現在里長已沒有病痛，一生圓滿，永遠感謝鄭健村里長。

    議長康裕成晚間也發文指出，很捨不得認真最顧社區的里長走了，強調他是默默做事的人，人很客氣不吹噓政績，有時自己都會忍不住幫他做點宣傳，實在捨不得他離開。

    高雄鳳北里長鄭健村辭世，立委李昆澤形容他做事衝第一、卻低調不居功。（翻攝臉書）

    高雄鳳北里長鄭健村辭世，立委李昆澤形容他做事衝第一、卻低調不居功。（翻攝臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播