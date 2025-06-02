竹市府公佈全球城市指數評比成績 議員劉崇顯：罷免高虹安再現光榮

新竹市府在臉書粉專公佈2025全球城市指數評比成績，結果市民及網友一面倒感謝前市長林智堅，市議員劉崇顯認為這突顯林智堅城市治理累積的成效，讓城市具韌性。（照片取自市府臉書粉專照片）

2025/06/02 20:27

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府行政處今天公佈2025全球城市指數評比，其中新竹市在多項指標表現成績不錯，但網友及市民又一面倒留言感謝前市長林智堅。對此，民進黨市議員劉崇顯認為，高虹安市府在國內各項施政滿意度評比都墊點吊車尾，但在國際城市評比成績卻不錯，突顯城市治理與建設需長期累積，而林智堅8年打下的城市成績與韌性，能在國際評比獲肯定，因此唯有罷免掉讓城市停滯不前的高虹安，才能讓城市再現光榮。

市府行政處提到，全球城市指數以經濟、人力資本、生活品質、環境與城市治理五大指標，針對全球主要城市進行綜合評比，全面衡量城市的發展實力與永續潛力。竹市在全球1000座城市中排名第201名，是全國表現第二高的城市，僅次於台北市。其指數評分結合牛津經濟研究院的城市預測模型與多項國際公開資料，建構全球一致性資料庫，提供具比較性與決策參考價值的城市排名。

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劉崇顯說，高虹安這3年的施政滿意度在國內各項評比及民調都吊車尾墊底，但竹市的城市評價卻能名列前茅。代表市政建設的整體營造是長期累積，誰有做事，誰荒廢市政，其實市民都心知肚明，而在市府的粉專上，網友及市民一面倒感謝前市長林智堅，顯示林智堅8年所進行的城市建設與治理，獲市民肯定，才能有這樣的成果表現，如今只有新竹市雙罷免的三階投票投下同意票，才得以讓城市光榮延續。

新竹台派發起青鳥運動的林士凱也說，市府粉專使用的照片是林智堅改造的美術館與幸福廣場，而市民感謝的都是林智堅所留下的建設，正可說明「紛擾會過去 建設會留下」的重要性。

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