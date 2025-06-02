議員批中火 盧秀燕：中央錯誤能源希望從法令修改

中火遭環團批火力全開，市議員吳佩芸要求駁回中火過期機組的許可證延長申請，（記者蘇金鳳攝）

2025/06/02 21:20

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中火遭環團批火力全開，中市無黨籍市議員吳佩芸今日指出，中火力發電廠燃煤機組其中有5機組的固定污染源操作許可證早已超過有效期限，要求市長盧秀燕及台中市政府環保局如同高雄市政府對興達電廠儘速做出展延准駁決定，不能只批評，用嘴巴說說；市長盧秀燕表示，市府撤銷中火二三號機組，又如何？中火還是火力全開，希望從法令去修改。現在立法院結構還有一絲絲機會去修改中央能源法令錯誤，但以後還不知道。

議員吳佩芸今日在市議會詢問盧秀燕，多次批評中火火力全開，呼籲中央應妥善規劃能源調度、燃煤7天多燒5萬噸煤，中央能源政策有問題、民眾飽嘗苦果之外，市長、台中市政府或環保局對於中火火力全開，難道無能為力嗎？

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吳佩芸指出，中火力發電廠10部燃煤機組的操作期可證有效期限，其中 2、3、6、7、10號機的許可證都已經到期了。除了2、3號機之前由環保局撤銷的操作許可證處分被環境部撤銷，目前正在行政訴訟中的問題外，6、7、10號機都是在去年2024年12月31日就已經到期了。

吳佩芸指出，中火除了10號機組歲修外，其餘機組到今日都仍然在操作發電。環保局還在審理不直接駁回的狀況下，台電就繼續按照原本許可證去發電，這是很離譜的狀況，而高雄興達電廠就遭市長陳其邁駁回，她不想批環保局是在放水，但不駁回就會任由中火發電，要求市府要有動作。

盧秀燕表示，這是艱難的道路，上一任民進黨執政的中央政府，較能協調跟尊重民意，過去市府有爭取中火燃煤逐年遞減，去年減到1200萬噸，減了三百萬噸，其次，中央要蓋燃氣機組必須拆除兩組燃煤機組，而非除役轉為備用，另外就是就是空氣品質有改善。

盧秀燕表示，新任政府可能上任才一年對，對民意體認不夠，能源政策失控，導致目前不僅台中，包含南部的興達電廠、大林電廠也是火力全開，除役的機組也派上用場，顯見中央能源政策的錯誤，會朝修改法令來走，目前立法院結構還有一絲絲的機會，未來就不得而知了。

盧秀燕表示，市府會繼續採取不妥協的態度去繼續爭取減煤，並希望從法令去修改，讓錯誤的法令能夠被導正。

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