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    南投馬文君稱罷團是福壽螺 林志潔：藍委像介殼蟲盜取台灣民主養份

    國民黨南投縣立委馬文君稱發起大罷免的罷團是福壽螺，新竹市雙罷免總部發言人林志潔則稱藍委則像介殼蟲，盜取台灣民主養份。（記者洪美秀攝）

    國民黨南投縣立委馬文君稱發起大罷免的罷團是福壽螺，新竹市雙罷免總部發言人林志潔則稱藍委則像介殼蟲，盜取台灣民主養份。（記者洪美秀攝）

    2025/06/02 20:00

    〔記者洪美秀／新竹報導〕南投縣立委馬文君日前說發起大罷免的說罷免團體是福壽螺，引發眾怒，除罷團要求道歉外，新竹市雙罷免（高虹安、鄭正鈐）總部發言人林志潔則認為，福壽螺是外來種，用來稱呼台派根本奧梨子比蘋果，更遑論罷免是憲法保障的人民基本權利，一個立委連基本法律和人民權利都不懂得尊重？她認為，馬文君等國民黨立委的所做所為才像介殼蟲，盜起及傷害台灣的民主養份。

    林志潔說，介殼蟲通常是寄生植物身上，再吸取植物養分，對植物造成嚴重威脅，一開始只是零星散見，只是一旦族群壯大到危害植物後，再來搶救，就護會導致防治績效低落。她認為這是不是很像配合敵對勢力、寄生在民主台灣，盜取民主養分的賣台立委？

    她認為，許多縣市的公民罷團發起大罷免，就是這個原因，因為要驅趕介殼蟲，保護台灣的民主養分。而在新竹市則有涉貪停職，仍不斷拿市府資源做個人宣傳之用的停權市長高虹安，更有與詐騙集團與暴力討債集團牽扯不清的國民黨立委要被罷免，呼籲市民三階投票要投下同意票，驅趕阻礙城市發展與台灣民主的高虹安與鄭正鈐。

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