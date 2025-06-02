烏奇襲俄靠無人機立大功！ 他重提藍營年初還想全刪無人機相關預算...

烏克蘭國安局消息人士本月1日發布一架烏克蘭無人機襲擊俄羅斯境內俄軍飛機的影片。（美聯社）

2025/06/02 23:09

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭昨天（6/1）出動大批無人機在俄羅斯境內發動大規模奇襲，多座軍用機場遭受攻擊，已知至少41架俄國主力軍機全毀或半毀，重創俄空軍戰力，引發國際高度關注，讓外界再次深刻領略無人機的戰略價值。由於台海局勢常常被拿來與烏俄戰爭相提並論，這次無人機為烏國「立大功」，也在台灣掀起熱議。律師林智群今天（2日）重提國民黨立委今年初聯手民眾黨大幅濫刪、濫凍總預算，當中就包括「無人機產業園區」預算，酸度爆表稱藍營就是知道無人機很重要才刪減，引發討論，不少民眾更加堅定要下架藍委的決心。

烏克蘭國家安全局（SBU）本月1日代號「蜘蛛網」（Pavutyna）行動，大量無人機深入俄羅斯境內，針對俄軍戰略軍機基地發動攻擊，成功摧毀至少41架軍機。據悉，這次行動籌備超過18個月，負責攻擊的無人機是以木製貨櫃裝載，偷偷用卡車運送至俄國境內幾個重要目標附近。有消息人士今天告訴《CNN》，這起突襲造成俄羅斯損失達70億美元（約新台幣2098億），俄軍可搭載巡弋飛彈的轟炸機已有34%喪失作戰能力。

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台灣有不少人認為烏國利用無人機奇襲重創俄國可供台灣參考學習，反過來也可借鑑警惕中共利用這類「木馬屠城」偷載無人機襲台。林智群今天在臉書就發文表示，「烏克蘭成功創造了俄羅斯版珍珠港事變（21世紀最成功的敵後活動，可以拍成電影）。這個事情告訴我們，無人機在未來戰場不是配角而是主角（射幾千枚飛彈的效果，還不如100架無人機）；以後各機場，甚至軍港，部署防空飛彈還不夠，還要防無人機偷襲；3.台灣是防守方，除了防範對方飛彈洗地之外，要審慎研究這個案例，確認因應之道。」

隨後他再發文PO出今年初立院審總預算時，國民黨立委林思銘原本打算刪除國防部軍備局項下「中科院民雄航太暨無人機產業園區開發建設計劃」編列的7625萬元預算的提案表，當時的提案稱要將這7千多萬元全數刪除，挨轟弱化國防。國防部1月18日還特別發布聲明「求情」，表示建設無人機產業園區是參考烏俄戰爭經驗，建構無人機不對稱戰力，是政府當前重要國家安全政策；結合產業發展需求，開發無人機產業園區，可厚植關鍵產業鏈，深化技術發展，盼立院支持通過預算。

當時掀起輿論批評，林思銘發聲澄清，稱經與軍備局長溝通後，國民黨團接受相關單位的專業建議，將本預算提案由原本全數減列，改為凍結50%，並提出專案報告以加強監督，強調網上揭露的預算提案都是「未定案」版本。不過不少人吐槽，要是此案沒有引發民眾關注與質疑，大概率也是被藍營強硬擋下來。

林智群如今重提此事，嘲諷「無人機很重要，所以國民黨林思銘提案刪除『無人機園區預算』。後來被罵了才只刪（凍）一半，但國民黨會幹什麼事情大家都知道」。網友則紛紛表示，「現在更能看清這些爛委都在配合中共弱化台灣國防」、「國民黨致力於降低中共入侵台灣的代價」、「切斷這些禍亂台灣的闌尾，國家才會正常」、「讓國防停擺就是在害國家人民，這種垃圾非罷不可」、「這一次沒有把他們罷光，我們已經沒有下次了」。

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